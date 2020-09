Governo abre vagas para bolsistas atuarem na Polícia Científica - TNOnline

Continua após publicidade

O Governo do Estado anuncia novas vagas para profissionais e estudantes da área da saúde que queiram atuar como bolsistas em ações de prevenção e combate ao novo coronavírus. Desta vez, as ações serão executadas em oito das 18 sedes da Polícia Científica do Paraná nos municípios de Curitiba, Guarapuava, Toledo, Paranavaí, Maringá, Umuarama, Londrina e Jacarezinho. O edital contempla 32 vagas.

Desenvolvida em parceria entre a Fundação Araucária, a Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; a Secretaria de Estado da Saúde e a Itaipu Binacional, a ação de prevenção, cuidados e combate à pandemia prevê um investimento total de R$ 14,5 milhões.

Destes, R$ 234,4 mil serão destinados a contratação para a Polícia Científica. Este edital tem a parceria da Secretaria da Segurança Pública que, juntamente com a Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, irá supervisionar os 32 bolsistas.

“Estamos ampliando a atuação dos bolsistas dos projetos de extensão das universidades para outro serviço importante do Estado realizado nas sedes do Instituto Médico Legal”, explica o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação Araucária Luiz Márcio Spinosa.

“É um reforço que vem contribuindo muito com a estratégia do Governo de enfrentamento à pandemia e proporcionando também uma experiência única aos estudantes e profissionais que atuam no programa”, diz ele.

“A pandemia afeta todos os setores da sociedade e de atuação do poder público também. Os protocolos de atuação dos IMLs também foram alterados por meio de norma nacional, sobrecarregando as demandas e serviços nestes locais. Abrimos este edital para contribuir com as atividades da polícia científica”, disse o superintendente Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior Aldo Bona.

PRAZOS - O prazo para submissão das propostas pelas instituições estaduais de ensino superior e pela Universidade Federal do Paraná é até às 23h59 desta sexta-feira (7) pelo SigAraucária, localizado no site da Fundação Araucária. A divulgação das propostas aprovadas acontece a partir da segunda-feira (10).

DIVULGAÇÃO – O novo edital também prevê a ampliação do número de quotas de bolsas previstas na Divulgação Científica das Ações de Prevenção e Enfrentamento do Novo Coronavírus, aumentando a sua vigência por cinco meses adicionais, passando esta a ser de até nove meses.

A submissão eletrônica das propostas deve ser feita pelo e-protocolo, ao Setor de Convênios da Fundação Araucária até às 23h59 desta sexta-feira (7). A divulgação das propostas aprovadas acontece a partir da segunda-feira (10).

INFORMAÇÕES - Informações a respeito das inscrições poderão ser obtidas pelos candidatos pelo e-mail imprensa@seti.pr.gov.br e pelos telefones (41) 3281-7339, (41) 3281-7338 e (41) 3281-7336.

Mais informações sobre o edital em www.fappr.pr.gov.br -Programas – Programas Abertos – CP 09/2020 – 3ª demanda complementar de bolsistas Ação com a Polícia Científica do Paraná.