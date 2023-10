Governador visita afetados pelos temporais no Paraná

Governador iscutiu demandas do município e medidas a serem tomadas com o prefeito e equipes da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros Militar

O governador Ratinho Junior (PSD) esteve na cidade de Dois Vizinhos, no Sudoeste, nesta segunda-feira (30), para acompanhar o atendimento prestado às famílias mais impactadas pelos temporais do fim de semana. Ao lado das equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar e da prefeitura, também discutiu sobre a atuação conjunta entre o Governo do Estado e o município para assistência à população.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Rio Ivaí sobe mais de 6 metros e coloca comunidades em alerta; veja

Aproximadamente 2 mil famílias foram afetadas pelas chuvas em Dois Vizinhos, segundo estimativa da Defesa Civil. Dessas, 50 foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e 33 estão desabrigadas. Durante a sua visita à cidade, o governador reforçou que a estrutura do governo estadual está mobilizada para mitigar os efeitos dos temporais no Estado.

continua após publicidade

“Vim falar com os prefeitos da região para saber o que podemos fazer a mais. A Defesa Civil, junto com o Corpo de Bombeiros, desde o início dos sinais meteorológicos que apontaram que teríamos muita chuva no Estado, começou uma força-tarefa para atender as cidades afetadas. A determinação é de que os atendimentos continuem em todos os municípios conforme a necessidade, tanto de colchões, produtos de limpeza, cestas básicas, até que o momento mais agudo das chuvas passe”, declarou o governador.

Ratinho Junior afirmou que o Estado continua preparado para ajudar tanto os desabrigados e impactados pela chuva como na recuperação de estradas e estruturas, como no caso da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Dois Vizinhos, que teve vários equipamentos e medicamentos comprometidos pelo alagamento, que em menos de uma hora inundou todo o espaço no último sábado (28). O governador afirmou que a Secretaria da Saúde já está em tratativas com os consórcios municipais de saúde para ajudar na apoio e recuperação da unidade.

Entre as ações para ajudar a população atingida pelas chuvas, está a instalação de famílias com idosos e crianças com deficiência em hotéis e pousadas. “Determinei que essas famílias fossem para pousadas e hotéis para dar o mínimo de conforto a elas”, enfatiza o governador.

continua após publicidade

O Estado também auxiliará as cidades mais prejudicadas a recuperarem boa parte da infraestrutura urbana, o que inclui pavimentação, calçadas, galerias pluviais, pontes e estradas rurais. No caso das duas últimas estruturas, Ratinho Junior colocou o Departamento de Estradas de Rodagens do Paraná (DER-PR) para averiguar a dimensão dos estragos.

“Nosso secretário de Saúde, Beto Preto, já está em contato com os consórcios municipais para ver a questão da compra de medicamentos e de alguns casos de infraestrutura, de ter que reformar Unidades de Pronto Atendimento, comprar maquinários para substituir os que foram danificados pela enchente”, explicou o governador. “A gente tem recurso para isso e estamos conversando com os consórcios municipais para atender não apenas uma cidade em específico, mas também toda a região atingida pelas chuvas”.

Segundo o prefeito de Dois Vizinhos, Luís Carlos Turatto, a própria estrutura da prefeitura foi afetada, o que faz com que a ajuda do Governo do Estado seja fundamental neste momento. “Tivemos pontes e bueiros que a água levou embora. Na nossa Unidade de Pronto Atendimento também perdemos tudo. Além disso, tivemos nosso barracão de máquinas alagado com todo o maquinário afetado. Isso fora nossa Secretaria de Assistência Social”, contabiliza o prefeito de Dois Vizinhos.

continua após publicidade

Diante desse quadro, Turatto destacou a união da sociedade e apoio do Governo do Estado para ajudar os necessitados. “Com o apoio do Governo e de todas as pessoas e entidades vamos sair dessa. Não vamos deixar ninguém desamparado”, disse ele, que anunciou uma campanha para compra de geladeiras, fogões e móveis para a população atingida pela chuva.

MEDIDAS – Diante da quantidade significativa de ocorrências, houve um reforço no efetivo do Corpo de Bombeiros, inclusive com o envio de equipes do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST). A medida visa garantir a segurança da população e a resposta eficaz às demandas que requerem atenção imediata.

continua após publicidade

A Defesa Civil estadual também continua monitorando e assessorando todos os municípios a partir da gestão das operações de emergência. A coleta e registro de dados no sistema da Defesa Civil permite uma alocação mais eficiente dos recursos e uma resposta mais eficaz às necessidades específicas de cada localidade.

O apoio complementar do Estado é feito com ações de assistência humanitária e restabelecimento a partir das demandas de cada município dentro do Sistema Informatizado da Defesa Civil (SISDC). Essas informações incluem a apresentação de laudos técnicos, quantitativo de pessoas desalojadas e desabrigadas, entre outros dados relevantes para o dimensionamento adequado dos itens de ajuda humanitária – cestas básicas, kit dormitórios, colchões, kit higiene, kit limpeza e telhas – a serem enviados para cada cidade.

Em outras frentes de trabalho, o DER-PR atua para liberação do fluxo normal de trânsito em estradas total ou parcialmente interditadas devido a alagamentos e deslizamentos. Todos os trechos com bloqueios contam com sinalização de emergência, sendo de extrema importância que os condutores obedeçam as orientações, também seguindo com cautela redobrada nestes locais.

continua após publicidade

Mais de 900 profissionais da Copel estão nas ruas para o restabelecer a energia elétrica em pontos afetados. De acordo com a última atualização da Companhia, cerca de 20 mil unidades consumidoras chegaram a ficar sem luz no Estado no momento mais crítico das tempestades.

A campanha para arrecadação de donativos fomentada pela primeira-dama do Paraná, Luciana Saito Massa, para ajudar vítimas das enchentes do Estado, que iniciou em 18 de outubro, foi estendida. Os recursos coletados estão sendo destinados para todos os municípios afetados.

Diversos avisos são enviados para as Coordenadorias Regionais de Defesa Civil, por meio do Corpo de Bombeiros Militar, relacionados às informações das estações meteorológicas, indicando a existência de riscos de desastres geo-hidrológicos, além de alertas de desastres como alagamentos e inundações. As informações são replicadas para as defesas civis municipais, que repassam os alertas para a população.

ALERTA – As previsões climatológicas continuam a apontar para a ocorrência de chuvas intensas no Paraná. Diante desse cenário, o recebimento de alertas pela população se torna uma ferramenta imprescindível, pois permitem que as pessoas se antecipem a possíveis eventos adversos e reajam mais rapidamente para a preservação do patrimônio e principalmente da própria vida.

De acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Manoel Vasco Figueiredo, a corporação está atenta às previsões de continuidade das chuvas. “Sabemos que o período de chuva tende a aumentar no final de semana e nós vamos aumentar o efetivo aqui do Corpo de Bombeiros se necessário. Por enquanto, viemos agradecer todo o trabalho que os bombeiros da região já fizeram até aqui em prol da comunidade”, disse.

Também presente na visita, o coordenador estadual da Defesa Civil do Paraná, Coronel Fernando Schünig, fez um balanço dos atendimentos realizados desde a última sexta-feira (27). “Não só aqui no município de Dois Vizinhos, como toda a região Sudoeste foi muito afetada. Hoje, estamos atendendo 52 municípios e não vamos medir esforços para fornecer todos os itens necessários para a ajuda humanitária nesse primeiro momento e apoiar na reconstrução com recursos financeiros a partir dos levantamentos que estão sendo feitos pelas prefeituras”, garantiu.

Siga o TNOnline no Google News