Governador Ratinho Junior vota no segundo turno em Curitiba

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), votou na manhã deste domingo (27), por volta das 8h10, no segundo turno das eleições municipais em Curitiba (PR). Durante entrevista coletiva, ele saiu em defesa do candidato Eduardo Pimentel (PSD), que disputa a vaga de chefe do Executivo, e criticou os ataques direcionados ao postulante.

Conforme reportagem publicada pela Banda B, o governador do Estado afirmou que o atual vice-prefeito de Curitiba tem sido alvo de ataques na internet desde o 1º turno.

“A internet veio de uma forma muito agressiva do 1º turno, tentando fazer uma desconstrução do Eduardo Pimentel de uma maneira muito covarde. No 2º turno não foi diferente. Vimos ataques à família dele. No último debate, lamentavelmente até a mãe dele, que é falecida, foi usada. Curitiba não vivia isso há muito tempo”, criticou Ratinho Jr.

