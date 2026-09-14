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Governador Ratinho Junior vistoria cidades paranaenses afetadas pela chuva

PR-092 tem pelo menos 40 pontos de bloqueio, meia pista ou em risco de deslizamento

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Governador Ratinho Junior vistoria cidades paranaenses afetadas pela chuva
Autor Governador vistoriou pontos afetados pelos temporais no Paraná - Foto: Jonathan Campos/AEN

O governador Carlos Massa Ratinho Junior está vistoriando, na manhã desta segunda-feira (14), os estragos causados pelas chuvas na região do Vale do Ribeira. Junto com os secretários estaduais da Segurança Pública, Hudson Teixeira, e da Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti, ele está percorrendo de carro as partes mais afetadas da PR-092, entre Rio Branco do Sul e Cerro Azul, com previsão de passar também pela BR-476, em Adrianópolis e Tunas do Paraná.

-LEIA MAIS: Paraná enfrenta semana de oscilações térmicas, risco de geada e volta da chuva na sexta

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Ainda nesta manhã, o governador participa de uma reunião no posto de comando montado em Cerro Azul vai avaliar as condições da região e definir as próximas ações e frentes de trabalho integradas dos órgãos estaduais. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT), além do Exército, também estão atuando na BR-476, que é uma rodovia federal e teve tráfego totalmente interrompido por estragos causados pelas chuvas.

“Estou acompanhando os trabalhos do DER e das forças de segurança, principalmente do Corpo de Bombeiros, para avaliar os estragos e fazer o levantamento das ações necessárias para atender as cidades afetadas pelas fortes chuvas”, disse Ratinho Junior. “A situação mais crítica é em Cerro Azul, mas já estamos com as equipes DER trabalhando na remoção de barreiras na PR-092, e em Adrianópolis, com a erosão e queda de barreira na BR-476, que está sendo atendida também pelo DNIT”.

De acordo com o secretário Hudson Teixeira, os esforços estão canalizados desde o fim de semana de forma integrada entre os órgãos de Estado com as forças de segurança. “O objetivo é trabalhar o mais rápido possível para reestabelecer a normalidade na região”, afirmou.

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Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), a PR-092 tem pelo menos 40 pontos de bloqueio, meia pista ou em risco de deslizamento. A rodovia ficou interditada entre a tarde de domingo (13) e a manhã desta segunda-feira para recuperação dos trechos afetados pelas chuvas.

A situação mais crítica, porém, é na BR-476, rodovia federal que passa pela região. Parte da estrada cedeu e o trânsito segue interditado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nos quilômetros 6 e 14,5, em Adrianópolis, e no quilômetro 46, em Tunas do Paraná. A única alternativa de desvio é pela BR-116.

FORÇA-TAREFA – O Governo do Paraná está trabalhando desde o fim de semana para atender os municípios do Vale do Ribeira atingidos pelas fortes chuvas. As situações mais delicadas são em Cerro Azul, Adrianópolis e Tunas do Paraná. O trabalho é feito por equipes Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR), Copel e Sanepar.

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A atuação envolve atendimento à população, buscas, acompanhamento das rodovias, restabelecimento de serviços essenciais e mobilização de recursos. As informações são consolidadas no Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR), em Curitiba, para orientar as prioridades e o direcionamento de equipes e equipamentos. Um posto de comando do Corpo de Bombeiros também foi montado em Cerro Azul para integrar as respostas na região.

OCORRÊNCIAS – Em Cerro Azul houve inundação causada pela cheia dos rios da região (Ribeira, Turvo e Ponta Grosa). Moradores estão sendo retirados de suas casas com a ajuda da Defesa Civil. Bairros rurais estão isolados em função de quedas de barreiras. O fornecimento de Internet, energia elétrica e água está interrompido. Equipes da Copel e da Sanepar foram acionadas.

Segundo dados do Simepar, já choveu em Cerro Azul, em duas semanas, mais do que o dobro da média para todo o mês de setembro. Até o dia 12, foram registrados 228,6 mm de chuva na cidade – historicamente são 105,6 mm para o mês completo. Em um dia, somente no sábado (12), choveu o equivalente a 72% da média histórica para setembro.

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Segundo o boletim publicado pela Defesa Civil às 5h30 desta segunda-feira, as chuvas fortes do fim de semana causaram 67 ocorrências em 60 municípios paranaenses. As ocorrências afetaram 14.675 pessoas, sendo que 2.073 ficaram desalojadas e 395 desabrigadas.

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