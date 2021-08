Da Redação

Governador Ratinho Júnior tem celular clonado e faz alerta

O governador do Paraná Ratinho Júnior (PSD) utilizou as redes sociais na noite desta segunda-feira (02) para comunicar que teve o número de seu celular clonado. Em sua conta do Instagram ele escreveu:

"Pessoal, meu celular foi clonado! Cuidado com os golpes que estão sendo aplicados. Qualquer pessoa que esteja tentando olhar em contato, cuidado, não sou eu", diz a postagem.