Governador Ratinho Junior inaugura Escritório de Extensão da UEL em Assaí

O governador Carlos Massa Ratinho Junior inaugurou nesta segunda-feira (8), em Assaí, no Norte do Paraná, o Escritório de Extensão da Universidade Estadual de Londrina (UEL), a primeira unidade permanente da instituição instalada fora de Londrina. A iniciativa reforça a política estadual de interiorização do ensino superior e amplia a presença da universidade em uma região que se destaca pela inovação, educação pública e desenvolvimento regional.

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O novo espaço funcionará como uma ponte entre a universidade e a comunidade local, permitindo a oferta de cursos de curta duração, capacitações, projetos de extensão, atividades de impacto social e ações de ensino complementar. A estrutura também representa um passo importante para a futura ampliação da atuação acadêmica da UEL no município, incluindo a possibilidade de oferta de cursos de graduação.

“A instalação desta unidade representa um passo histórico para a UEL. É a primeira vez que a universidade estabelece uma presença permanente fora de Londrina, ampliando o acesso ao ensino superior e aproximando ainda mais a instituição das demandas da população. Assaí reúne características que favorecem esse projeto, com destaque para a educação, a inovação e o desenvolvimento tecnológico”, afirmou o governador.

Segundo Ratinho Junior, a iniciativa reforça a estratégia do Estado de ampliar a presença regional das universidades públicas e contribuir para a formação de mão de obra qualificada no Interior. “A presença acadêmica transforma uma cidade e uma região. Queremos que as universidades estaduais estejam cada vez mais próximas das pessoas, ajudando a formar profissionais, fortalecer os setores produtivos e criar oportunidades para que os jovens possam construir suas trajetórias sem precisar deixar suas cidades”, acrescentou.

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ESTRUTURA AMPLA – O Escritório de Extensão está instalado em um prédio de 1.555 metros quadrados cedido pela Prefeitura de Assaí à universidade por 20 anos. O espaço conta com sete salas de aula, biblioteca, laboratório de informática, sala de reuniões e amplo estacionamento. Até 2020, o imóvel abrigou uma unidade do Serviço Social da Indústria (Sesi) e passou por adequações para receber as atividades da UEL.

A parceria entre a universidade e o município prevê o desenvolvimento de projetos de extensão universitária, atividades de ensino complementar, ações voltadas ao desenvolvimento regional, cursos de capacitação e eventos para a população. Entre as iniciativas já previstas está a ampliação do cursinho pré-vestibular da UEL em Assaí, que desde 2023 já atendeu cerca de 250 estudantes da região.

O escritório também funcionará como um espaço permanente de articulação entre universidade e comunidade, permitindo que diferentes cursos desenvolvam atividades diretamente no município. O plano inicial contempla ações das áreas de Odontologia, Administração e Educação Física. Outra iniciativa prevista é o Calçadão da Extensão, evento que reunirá serviços, orientações e atividades acadêmicas abertas à população.

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De acordo com o secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, o projeto representa um marco para a expansão da universidade estadual. “A instalação deste escritório de extensão é um passo importante para descentralizar cada vez mais a atuação da UEL e ampliar a presença da universidade na região. Assaí reúne características que favoreceram essa iniciativa, com uma trajetória reconhecida em áreas como inovação, educação e gestão pública, além de uma estrutura preparada para receber as atividades da instituição”, afirmou.

Bona destacou também que o espaço permitirá ampliar o acesso da população a diferentes serviços e ações acadêmicas. “A extensão universitária é a principal forma de aproximar a universidade da comunidade. A partir deste espaço, a população terá acesso a cursos, capacitações e serviços em diferentes áreas do conhecimento. Também existe a expectativa de que essa relação possa evoluir futuramente para a oferta de cursos presenciais de graduação, ampliando ainda mais o alcance da universidade na região”, complementou o secretário.

Para a reitora da UEL, Marta Favaro, o novo espaço consolida uma parceria já existente com o município, permitindo ampliar a oferta de projetos e serviços à população. “Estamos materializando uma parceria que já vinha sendo desenvolvida por meio de diferentes ações da UEL em Assaí. O escritório de extensão permitirá ampliar o atendimento à população com programas e projetos nas áreas de saúde, esporte, administração e educação, aproximando ainda mais a universidade da comunidade”, afirmou.

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MODELO DE EXTENSÃO – A experiência de Assaí também poderá servir de referência para futuras iniciativas de interiorização da instituição. “A extensão universitária promove uma relação muito próxima entre a academia e a comunidade, em que ambos aprendem e se transformam. Estamos iniciando essa nova etapa com atividades extensionistas, mas com a perspectiva de fortalecer essa parceria e ampliar gradualmente a atuação da universidade no município”, concluiu a reitora.

Para o prefeito de Assaí, Tuti Bomtempo, a inauguração consolida uma parceria construída entre o município e a universidade nos últimos anos. “A prefeitura preparou toda a estrutura para receber a UEL porque acreditamos que a presença permanente da universidade representa uma oportunidade de ampliar o acesso da população ao conhecimento, à qualificação e a serviços especializados. É um investimento no desenvolvimento de Assaí e de toda a região”, afirmou.

Além das ações extensionistas, o Escritório de Extensão é visto como um embrião para a ampliação futura da atuação acadêmica da UEL no município. Entre as demandas já apresentadas pela administração municipal está a implantação do curso de Administração, proposta que dependerá de estudos técnicos e das aprovações institucionais necessárias.

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INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO – A escolha de Assaí para sediar a primeira unidade permanente da UEL fora de Londrina dialoga com o perfil inovador do município. Neste ano, a cidade tornou-se a primeira da América Latina a receber a certificação de Comunidade Inteligente concedida pelo Fórum Global de Comunidades Inteligentes (ICF), após dois anos consecutivos entre as sete comunidades mais inteligentes do mundo.

Com cerca de 14 mil habitantes, Assaí também abriga o ecossistema de inovação Vale do Sol, credenciado pelo Sistema Estadual de Ambientes Promotores de Inovação do Paraná (Separtec), e vem se consolidando como referência em educação, tecnologia e empreendedorismo no Norte do Estado.

A instalação do Escritório de Extensão reforça esse ambiente favorável ao desenvolvimento e amplia as oportunidades de formação, qualificação e inovação para a população local, fortalecendo a conexão entre universidade, poder público e sociedade.

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PRESENÇAS – Também acompanharam a inauguração o chefe da Casa Militar, coronel Marcos Tordoro; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi; os deputados federais Sandro Alex, Beto Preto, Luísa Canziani e Luiz Carlos Hauly; os deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli, Marcelo Rangel e Cobra Repórter; além de outras lideranças da região.