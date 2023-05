Governador oficializa repasse de rodovias estaduais ao governo federal

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A oficialização deve ocorrer em reunião com o presidente

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), disse que vai à Brasília nesta quarta-feira (3) assinar o repasse das rodovias estaduais ao governo federal. A etapa é fundamental para o novo modelo de pedágio do estado.

continua após publicidade .

"Nós vamos amanhã estar em Brasília, às 15h, com o presidente da República, fazendo esse repasse das rodovias com o governo federal, assinando o convênio que a gente ficou quase três anos e meio trabalhando o projeto. Agora chegou a parte final onde será publicado o edital para que possam ir para a bolsa os dois primeiros lotes."

A oficialização deve ocorrer em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro dos Transportes, Renan Filho. O encontro está marcado para a tarde desta quarta, no Palácio do Planalto. As informações são do G1.

continua após publicidade .

O Paraná vai repassar ao governo federal todas as rodovias estaduais que fazem parte da nova concessão.

A entrega das estradas está aprovada pela Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) desde agosto de 2021, mas a cessão ainda não tinha sido feita por falta de consenso sobre detalhes do novo modelo de pedágio.

Mais de 1,1 mil quilômetros de rodovias estaduais farão parte do novo anel de integração. Estradas importantes, como a PR-508, no litoral, conhecida como Alexandra Matinhos; a PR-151, entre Ponta Grossa e Sengés, e a PR-323, entre Maringá e Ivaiporã.

continua após publicidade .

A cessão das estradas é um passo fundamental para o edital de licitação ser lançado. As rodovias estaduais e federais serão integradas no mesmo modelo, que concentra 3,3 mil quilômetros em todas as regiões do estado.

A entrega deve colocar um ponto final nas discussões sobre o novo modelo e selar o acordo entre governos estadual e federal.

Depois da assinatura, a diretoria Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) deve se reunir para lançar o edital com as regras para a licitação dos dois primeiros lotes de rodovias - são seis ao todo.

continua após publicidade .

O gerente de assuntos estratégicos da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), João Arthur Mohr, explica que é a publicação do edital é quando são divulgadas "todas as regras do jogo".

"Quais as obras que serão feitas, em que ano que será feito, o tempo médio de atendimento da ambulância, o tempo médio de atendimento do guincho, qual deve ser a qualidade do pavimento, qual o valor das tarifas em cada uma dessas praças", afirma.

Siga o TNOnline no Google News