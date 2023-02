Governador oferece ajuda aos castigados pelas fortes chuvas em SP

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior

O governador do Paraná, Ratinho Jr, ofereceu neste domingo (19) ajuda ao povo de São Paulo, que tem sido castigados pelas fortes chuvas entre a noite de sábado (18) e a madrugada deste domingo (19), principalmente no litoral norte do estado. Segundo Ratinho Jr., o Corpo de Bombeiros do e a Defesa Civil do Paraná estão à disposição para auxílio imediato ao estado vizinho.

continua após publicidade .

“Falei com o governador Tarcísio de Freitas para oferecer ajuda aos irmãos paulistas, que sofrem com as fortes chuvas”, disse o governador, em seu perfil no Twitter". O povo do Paraná é solidário e não vai virar as costas nesse momento de dificuldade.

Em São Paulo, pelo menos 23 pessoas morreram vítimas das fortes chuvas. Somente em São Sebastião são 22 mortes confirmadas pelo prefeito Felipe Augusto (PSDB). Outra vítima é uma menina que morreu ao ser atingida pelo deslizamento de pedras em Ubatuba. Até a noite deste domingo, 228 pessoas estão desalojadas e 338, desabrigadas.

continua após publicidade .

O temporal inundou casas, interditou rodovias e provocou deslizamentos em Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga. A Defesa Civil decretou estado de calamidade pública após mais de 600 milímetros de chuva em 24 horas. Com informações Bem Paraná.

Siga o TNOnline no Google News