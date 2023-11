Governador negocia instalação de fábrica multinacional de sementes

O Paraná pode sediar a primeira fábrica da Petkus, uma gigante mundial de processamento de sementes da Alemanha. O assunto foi debatido nesta quinta-feira (23), em uma visita da comitiva paranaense, liderada pelo governador Carlos Massa Ratinha Junior, à sede da empresa, na cidade de Wutha-Farroda, na região central do país europeu.

Atualmente, a Petkus possui escritórios de representação em 16 países, incluindo o Brasil, onde está presente há 10 anos, mas sem uma unidade industrial instalada. O objetivo da delegação estadual é tentar convencer a empresa alemã, que estuda a implantação de seu primeiro parque fabril no País, a escolher o Paraná como destino.

“A Petkus é uma gigante da área de alimentos, a maior empresa de tecnologia na área de seleção de sementes e grãos para a produção de alimentos, com presença no mundo todo, por isso viemos, a convite dela, apresentar o Estado do Paraná, para que a gente possa ter uma indústria para atender o mercado brasileiro e da América do Sul”, contou Ratinho Junior.

Para ajudar nas negociações, o governador e equipe falaram sobre as vantagens competitivas do Paraná em relação a outros estados. Ele citou investimentos que têm sido feitos na melhoria da infraestrutura viária, incluindo o novo pacote de concessões rodoviárias, as melhorias no porto de Paranaguá e o projeto de instalação da Nova Ferroeste.

Além das melhorias na infraestrutura e logística, que reduzem o custo de transporte da produção local, o governador também falou sobre o ambiente favorável para a atração de novos negócios, com assessoria completa aos empresários interessados em investir no Paraná. “Os investimentos públicos e privados fizeram com que o Estado alcançasse recentemente o posto de quarta maior economia do Brasil”, defendeu.

AGROINDÚSTRIA:

Ratinho Junior também mostrou números que demonstram o protagonismo do Paraná como um grande produtor agrícola com valor agregado. Segundo ele, a instalação de novas indústrias como a Petkus ajudam a avançar no objetivo de transformar o Estado no grande supermercado do mundo.

Atualmente, o Paraná lidera a produção nacional de carne de frango e de peixes e é o vice-líder na produção de carne de suínos, de leite. Apesar de estar atrás do Rio Grande do Sul em volume, o Estado também lidera o ranking nacional em valor de produção do mel de abelha.

Os municípios de Toledo, Castro, Cascavel, Arapoti, Nova Aurora, Guarapuava, Tibagi, São Mateus do Sul e Cerro Azul, por exemplo, estão na dianteira da agropecuária do Brasil, liderando, em 2022, a produção nacional de pelo menos 12 produtos que vêm do campo segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A produção estadual de cevada, feijão, mandioca e erva-mate, além de culturas como o triticale e o centeio, também são as maiores do produção.

O Valor Bruto da Produção Agropecuária, calculado pelo Departamento de Economia Rural (Deral), aponta que 34 municípios paranaenses têm receita superior a R$ 1 bilhão no setor. Em nível estadual, a pecuária representa mais da metade da matriz financeira do agro.

PETKUS:

Fundada em 1852, a empresa alemã é especializada em equipamentos para limpeza, secagem e classificação de sementes. Com 400 funcionários apenas na Alemanha, além de centenas em outros países, ela é uma referência na indústria agrícola pelo desenvolvimento de novas tecnologias para atender às crescentes demandas da agricultura moderna.

Os produtos são utilizados por agricultores, empresas de sementes e indústrias agrícolas em todo o mundo para melhorar a qualidade das sementes e otimizar o processo de produção. Isso inclui a remoção de impurezas, sementes defeituosas e outros materiais indesejados, garantindo que apenas as sementes de alta qualidade sejam plantadas.

MISSÃO INTERNACIONAL:

A nova missão internacional paranaense ocorre entre os dias 21 e 27 de novembro, com a visita a diversas empresas alemãs. A primeira agenda da delegação liderada pelo governador foi na Krone, uma empresa especializada na produção de maquinário forrageiro e que inaugurou recentemente um centro de treinamento no Paraná.

A equipe, formada por secretários estaduais e representantes da Invest Paraná, além de ser acompanhada por empresários paranaenses, cumpre agendas de negócios nas cidades de Hanôver, Spelle, Kulmbach, Schwandorf, Ingolstadt, Munique, Eisenach e Wutha-Farnroda.

