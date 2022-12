Governador lamenta morte do Rei Pelé e decreta luto oficial de 3 dias

Da Redação

O rei do futebol e considerado em todo o mundo como o melhor jogador de todos os tempos morreu nesta quinta-feira (29)

O governador Carlos Massa Ratinho Junior se pronunciou nesta quinta-feira (29) sobre o falecimento do Rei Pelé. O rei do futebol e considerado em todo o mundo como o melhor jogador de todos os tempos morreu nesta quinta-feira (29) após um mês internado em São Paulo para o tratamento de um câncer no cólon. Ratinho Junior também publicou decreto estadual declarando três dias de luto oficial no Paraná, a partir desta quinta-feira, em decorrência do falecimento de uma das maiores figuras públicas da histórica nacional..

Em suas redes sociais, Ratinho Junior publicou uma foto de um encontro que teve com Pelé em 2019, com uma legenda em que se refere a Pelé como ‘The King, ou o ‘O Rei’, em português. “Obrigado Pelé, por tudo o que você fez pelo Brasil. Sem dúvida, se o Brasil é conhecido positivamente no mundo foi por causa de você. Descanse em paz”, declarou o governador.

Tricampeão mundial com a Seleção Brasileira, Pelé estava internado há exatamente um mês no hospital Albert Einstein. O Atleta do Século tratava uma infecção respiratória após contrair Covid-19 e para a reavaliação do tratamento do câncer no cólon. O falecimento foi anunciado pelo hospital.

O maior jogador de futebol de todos os tempos estreou na Seleção em 1957, quando também fez seu primeiro gol com a camisa amarelinha. Pela equipe brasileira, com apenas 17 anos, venceu a Copa do Mundo na Suécia, em 1958. Quatro anos depois, foi bicampeão mundial no Chile e, em 1970, comandou o time brasileiro ao tricampeonato mundial, no México.

Batizado Edson Arantes do Nascimento, Pelé é até hoje o único jogador do mundo a vencer três Copas do Mundo. Por clubes, jogou apenas pelo Santos, onde fez história, e pelo New York Cosmos, dos Estados Unidos, onde ajudou a alavancar o esporte. É autor de 1.282 gols em jogos oficiais, recorde que permanece seu.

Pelé deixa a esposa, Márcia Aoki, com quem era casado desde 2016, e sete filhos: Kelly, Edinho, Jennifer, os gêmeos Joshua e Celeste, Sandra Machado e Flávia Christina.

AMIGO DO ESPORTE

Em 2019, Pelé esteve no Palácio Iguaçu em um evento com estudantes, atletas e ex-atletas para o lançamento da campanha Imposto Amigo do Esporte, do Governo do Paraná, e do programa Esportivo Lúdico Educacional, de iniciativa do próprio Pelé.

A campanha incentiva cidadãos e empresas paranaenses a apoiarem projetos esportivos desenvolvidos no Estado por meio da destinação de impostos, aliando o esporte à educação. “O grande objetivo é incentivar o contraturno escolar, fazer com que os nossos jovens possam praticar esporte e ter uma vida saudável, longe das drogas, que estejam próximos da escola e de práticas que fazem bem para sua vida”, disse Ratinho Junior à época do lançamento.

Ratinho Junior também destacou a importância do Rei Pelé na história do esporte mundial e lembrou que o documentário sobre o jogador, Pelé Eterno, foi exibido em todas as escolas paranaenses. “O Pelé divulgou positivamente o Brasil para todo o planeta. As pessoas às vezes não sabem onde fica o Brasil, mas sabem que o Pelé é brasileiro”, afirmou.

À época, o ex-jogador lembrou que a ideia de criar um programa que incentivasse a prática esportiva veio quando ainda jogava profissionalmente. Ao sair de um treino do Santos, na Vila Belmiro, ele viu algumas crianças tentando roubar um carro. “Quando fiz o milésimo gol, em um jogo no Maracanã, a primeira coisa que me veio na cabeça foi aquela garotada roubando. Por isso que hoje temos o programa para proteger as crianças e tirá-las da marginalidade”, contou. “É uma luta grande, mas vamos vencer se Deus quiser”, disse.

O programa Esportivo Lúdico Educacional foi elaborado com supervisão de Pelé para a inclusão social, promoção do rendimento escolar e a universalização e o desenvolvimento da prática esportiva no Brasil. Mantido por doações captadas pela Lei de Incentivo ao Esporte, o programa tem como base a prática de esportes em contraturno escolar e trata de outros temas transversais e interdisciplinares.

