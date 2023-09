Governador inaugura escola estadual para 900 estudantes em Ortigueira

O governador Carlos Massa Ratinho Junior inaugurou nesta quinta-feira (21) a nova sede da Escola Estadual Maria Loyola Guimarães, em Ortigueira, na região dos Campos Gerais do Paraná. Com um investimento de R$ 7,8 milhões, o espaço garante pela primeira vez, após duas décadas, uma sede própria para o funcionamento da unidade escolar, que passa a ter capacidade para atender até 900 estudantes.

Na solenidade, Ratinho Junior disse que a entrega da nova escola é um marco para a cidade e representa a melhoria da educação pública do Paraná, que nos últimos anos passou do sétimo lugar para o topo do ranking do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) no ensino médio. Antes da inauguração do novo espaço, o colégio dividia o mesmo ambiente com a Escola Municipal Cecília Batista Mattos.

“Fazia vinte anos que existia uma promessa de se fazer essa escola e, assim que tomamos conhecimento dessa demanda de Ortigueira determinamos que ela fosse construída. A inauguração representa o bom momento vivido pela educação do Paraná e um marco importante para a cidade, que vem crescendo assim como toda a região”, declarou o governador.

“Aqui, os alunos poderão aprender robótica, programação e usufruir de uma plataforma digital que os ajudará a aprender com mais facilidade, se preparando para o futuro do mercado de trabalho, em que 70% das profissões estarão ligadas à tecnologia”, disse Ratinho Junior.

Ele também anunciou que a Escola Estadual Maria Loyola Guimarães passará a ofertar cursos técnicos para a população e informou que, a partir da próxima semana, as salas de aula do novo colégio receberão aparelhos de ar-condicionado em um pacote de quatro mil que estão sendo enviados pela Secretaria de Estado da Educação para todas as regiões do Paraná.

MELHORIAS ESTRUTURAIS – A nova unidade escolar tem cerca de 3,6 mil metros quadrados, com 14 salas de aula divididas em três blocos, além de biblioteca, laboratórios e salas administrativas. O espaço foi planejado para atender o crescimento populacional de Ortigueira, que chegou a 24 mil habitantes de acordo com os dados do Censo de 2022.

Com o investimento, a Escola Estadual Maria Loyola Guimarães passa a ter estrutura para funcionar em tempo integral, com turmas de manhã, à tarde e à noite. Serão cerca de 590 alunos de Ensino Fundamental, 130 de Ensino Médio e 110 de Educação para Jovens e Adultos (EJA).

De acordo com o secretário estadual da Educação, Roni Miranda, a inauguração da nova sede do colégio estadual atende a um pleito antigo da cidade de Ortigueira. “Essa obra era uma reivindicação da comunidade escolar do município e agora, com o aporte financeiro do Estado, conta com um espaço moderno, com refeitório, quadra coberta, sala de informática, laboratórios e salas de aula com ar-condicionado”, relatou.

INVESTIMENTOS – Somente em 2023, foram mais de R$ 108 milhões investidos pelo Governo do Paraná em 13 novas unidades escolares. O valor é superior ao que foi aplicado entre 2019 e 2022, quando foram investidos R$ 83,6 milhões em 17 unidades. As obras são coordenadas pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), que contrata as empresas responsáveis e fiscaliza a execução dos contratos.

Além de novas unidades, o Governo do Estado promove melhorias na estrutura já existente. Cerca de 400 salas de aula de madeira estão sendo reformadas ou substituídas por salas de alvenaria, por exemplo. Também estão sendo adquiridos 30 mil novos conjuntos de cadeiras e mesas para os estudantes da rede estadual de ensino.

“O Governo do Estado tem investido pesado na construção e reforma de escolas, aquisição de novos mobiliários e de equipamentos tecnológicos. Apenas em 2023, repassamos mais de R$ 100 milhões para os diretores aplicarem na manutenção e melhoria dos colégios, o que demonstra o nosso respeito com a educação, os educadores e os estudantes”, acrescentou o secretário da Educação.

APRENDIZAGEM FACILITADA – Segundo Sueli Aparecida Martins, chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Telêmaco Borba, que abrange sete municípios, as melhorias da Escola Maria Loyola Guimarães facilitam a relação entre professores e alunos e estimulam o processo de aprendizagem. “Agora teremos uma estrutura para atender exclusivamente os alunos da rede estadual com qualidade, que além de teatro e biblioteca tem banheiros, cozinha e refeitório adequados. Isso melhora muito a aprendizagem porque o aluno se sente acolhido o que se reflete no dia a dia, então para nós, enquanto educadores, é um ganho enorme”, comentou.

Para o diretor da escola, Éder Pereira da Silva, a nova estrutura, que praticamente triplica a capacidade de atendimento nos três turnos de funcionamento, é condizente com a nova realidade do município. “A cidade de Ortigueira cresceu muito economicamente nos últimos anos e a estrutura educacional precisa acompanhar essa demanda, dando suporte à população. Ter uma escola totalmente nova, dentro dos padrões de qualidade do Estado, gera um impacto muito positivo na comunidade”, defendeu.

