Governador encaminha projeto de nova ponte no Rio Ivaí para o DER-PR

Uma audiência aconteceu nesta segunda-feira (24)

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), autorizou, nesta segunda-feira (24), o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (DER-PR) a dar sequência ao projeto de construção de uma nova ponte sobre o Rio Ivaí ligando os municípios de Grandes Rios e Jardim Alegre. A obra, que tem orçamento previsto de R$ 26 milhões, é uma reivindicação de mais de 40 anos da região, considerada estratégica para o desenvolvimento do Vale do Ivaí.

Em audiência no Palácio Iguaçu, os prefeitos Carlos Gil (PSD), de Ivaiporã; José Roberto Furlan (Cidadania), de Jardim Alegre; Antônio Ribeiro da Silva (União Brasil), o Toninho do Café, de Grandes Rios; e Pedro Taborda Desplanches (MDB), de Rio Branco do Ivaí, entregaram ao governador o projeto arquitetônico da obra. Os municípios investiram R$ 350 mil no trabalho, feito pela empresa HTC Brasil, e agora comemoram o encaminhamento ao DER-PR, que ficará responsável pela licitação da obra.

De acordo com o engenheiro civil da HTC Brasil, Marcelo Quintanilha, a ponte terá 242 metros de comprimento e 12 metros de largura. O projeto prevê passeio de pedestre dos dois lados e a largura da pista de rolamento de oito metros. Com a ponte, a distância entre Grandes Rios e Jardim Alegre cairá dos atuais 73,5 km para 25 km.

“Os benefícios da obra serão inúmeros, desde a diminuição da distância e dos gastos, melhor acesso à saúde e à educação, passando pela integração regional e o desenvolvimento dos municípios”, afirmou o prefeito Carlos Gil.

Segundo ele, os prefeitos da região irão reforçar a importância da obra durante a visita do governador a Ivaiporã em 4 de maio, quando Ratinho Junior estará na cidade para inaugurar obras e assinar ordens de serviço que somam R$ R$ 86,3 milhões.

José Roberto Furlan, de Jardim Alegre, acrescenta que os recursos para a obra – R$ 26 milhões – já estão assegurados pelo governo estadual. “Quero agradecer ao governador Ratinho Junior, que sempre olha com carinho para o Vale do Ivaí”, disse.

Segundo ele, é uma “obra histórica”. “É um sonho que está sendo realizado”, assinala Furlan, que também agradeceu aos vereadores dos municípios, à população e também aos deputados que atendem ao Vale do Ivaí. “Todos deram as mãos e abraçaram esse projeto”, completou.

Participaram do ato de entrega do projeto da ponte os deputados estaduais Ademar Traiano (PSD), Artagão Júnior (PSD), Alexandre Curi (PSD), Antônio Anibelli Neto (MDB), João Douglas Fabrício (Cidadania) e Paulo Rogério do Carmo (União).

