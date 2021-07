Da Redação

Governador do PR é vacinado em Apucarana; Assista

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Jr, que tem 40 anos completos, recebeu a vacina contra Covid-19, neste domingo (11), no Ginásio de Esportes Lagoão, em Apucarana. Ele chegou por volta das 9h30 no Ginásio de Esportes Lagoão e ficou cerca de 20 minutos na fila, acompanhado do secretário de estado da saúde, Beto Preto.

O governador tem vindo constantemente para Apucarana na propriedade da família, localizada na região do Pirapó, a Fazenda Ubatuba. Seu pai, o apresentador Carlos Roberto Massa, Ratinho, também se vacinou no município.

Ratinho Junior foi vacinado no município onde a campanha de Domingo a Domingo foi lançada em 26 de março, com o objetivo de dar mais agilidade à imunização dos paranaenses. Desde o início da campanha, mais de um milhão de cidadãos foram imunizados aos finais de semana em todo o estado.

Assista:

"Feliz de estar aqui hoje recebendo a minha vacina, chegando na minha idade de ser imunizado. E ao ser vacinado aqui em Apucarana, cidade onde lançamos a campanha de Domingo a Domingo e terra natal do secretário Beto Preto, quero prestar minha homenagem a ele e às equipes de saúde de todo o Paraná que há um ano e meio estão trabalhando de forma incansável no combate desta pandemia”, disse o governador.

"Estamos conseguindo ter uma velocidade muito boa na vacinação com este projeto de Domingo a Domingo. Temos um cronograma que pretende vacinar, até agosto, 80% da população acima de 18 anos. E 100% desta população até setembro. Tenho certeza que vamos cumprir este cronograma em todos os municípios do Paraná e, acima de tudo, proteger a nossa população para que tenhamos um Natal diferente, de festa, de vida".

DOSES

Neste domingo, Apucarana está imunizando pessoas com 40 anos completos ou mais. Todos os vacinados no município estão recebendo doses da vacina Jansen, de dose única.

Até domingo (11), 6,44 milhões de paranaenses já receberam pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Destas, 1,59 milhão já estão completamente imunizadas com as duas doses da vacina ou com o imunizante de dose única.

Ratinho Jr. voltou a salientar a importância de todos os paranaenses se vacinarem. “A Anvisa é órgão extremamente rígido e só liberou vacinas seguras e eficazes, que protegem . É importante vacinar e também tomar a segunda dose do imunizante. E automaticamente a gente só vai conseguir enfrentar esta pandemia e conseguir reduzir o número de óbitos quando a vacina atingir a maior parte da população”, disse.