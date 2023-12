Governador do Paraná recebe novo embaixador da Itália no Brasil

O governador Ratinho Junior recebeu nesta segunda-feira (4) o embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese. Há dois meses no cargo, o embaixador veio se apresentar ao governador do Paraná, segundo estado com maior número de descendentes italianos, onde perto de 40% da população é de origem do país europeu.

Na pauta do encontro, o governador e o embaixador debateram como estreitar ainda mais as relações comerciais e culturais entre Paraná e Itália. Ratinho Junior apresentou os projetos educacionais, na área de infraestrutura e o investimento em inovação. Também falou sobre o cenário macroeconômico do Estado, com PIB em alta e taxa de desemprego em queda.

A visita também marcou um convite para as comemorações dos 150 anos da imigração italiana no Brasil, em 2024. O governo italiano pretende realizar uma série de ações para comemorar a data, com a possibilidade de algumas delas serem no Paraná. “Será uma ocasião para fortalecer nossos vínculos, nossas relações, porque 2024 será o ano da Itália no Brasil”, enfatizou o embaixador.

Cortese também disse que está feliz com o desenvolvimento do Paraná e afirmou que a Itália pode participar de projetos do governo estadual. “Essa foi uma visita muito importante para mim porque a Itália historicamente está muito presente no Paraná. Mas quis demonstrar que o governo italiano também tem interesse em futuras cooperações”, destacou. “Vi o plano do governo para desenvolver as rodovias e a infraestrutura de forma geral. Nesses setores a Itália é muito forte. Tem alguns grupos que são já ativos no Brasil, mas há outros que podem atuar aqui também”.

No campo de investimentos, o embaixador se mostrou interessado pelos projetos de concessão de rodovias e da Nova Ferroeste, ferrovia que terá 1.567 km de extensão, ligando o município de Maracaju (MS) ao Porto de Paranaguá, com um ramal entre Foz do Iguaçu e Cascavel e entre Chapecó (SC) e Cascavel. A Nova Ferroeste ainda vai transportar parte da produção do Paraguai ao porto. Já no primeiro ano de operação, a ferrovia tem potencial para transportar 38 milhões de toneladas de carga.

RELAÇÕES COMERCIAIS – Em junho, a Invest Paraná – agência de captação e fomento de investimentos no Estado – organizou uma missão comercial de empresários paranaenses para Milão, capital dos negócios na Itália, que trouxe bons resultados.

Uma grande rede paranaense de supermercados conseguiu expandir sua lista de fornecedores na Itália para produtos como massas, azeite de oliva, molhos, embutidos, entre outros. Além disso, alguns produtores italianos se mostraram interessados em fechar parcerias com empresas paranaenses para distribuição de seus produtos no Brasil a partir do Paraná. A agência também abriu negociação para trazer uma empresa italiana especializada na organização de feiras comerciais internacionais, além de uma startup especializada em carregamento de carros elétricos.

A Itália exportou do Paraná em 2022 o montante de US$ 360 milhões, de acordo com levantamento do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes). Celulose e produtos madeireiros foram os itens o que o Paraná mais vendeu para a Itália ano passado. No sentido contrário, o Estado adquiriu no mesmo ano o equivalente a US$ 405 milhões de produtos italianos. Os componentes automotivos foram os produtos mais comprados pelo Paraná da Itália em 2022.

PRESENÇAS – Participaram do encontro os secretários Ricardo Barros (Indústria, Comércio e Serviços) e Norberto Ortigara (Agricultura e Abastecimento); o diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin; o diretor de Relações Internacionais e Institucionais da Invest Paraná, Giancarlo Rocco; a embaixadora Ligia Scherer, chefe do Escritórios de Representação do Itamaraty no Paraná; e representantes da comitiva da Embaixada da Itália.

