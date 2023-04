Governador do Paraná lamenta ataque em creche de SC

Da Redação

Ratinho Júnior (PSD)

Após um homem, de 25 anos, invadir uma creche em Blumenau, Santa Catarina, com uma machadinha e causar a morte de quatro crianças com idades entre 4 e 7 anos, o governador do Estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, lamentou a tragédia. Outras cinco pessoas ficaram feridas.

"A brutalidade e a covardia dos crimes cometidos contra crianças inocentes em uma creche de Santa Catarina causam perplexidade e indignação. Não há palavras para amenizar a dor das famílias que perderam seus filhos de maneira tão cruel", lamentou a autoridade paranaense.

- LEIA MAIS: O que se sabe até agora sobre o massacre na creche em Blumenau

Em seu perfil oficial do Twitter, o governador pediu justiça para o caso. "Que a Justiça puna o assassino em seu rigor máximo e que Deus conforte o coração das famílias neste momento tão trágico. A solidariedade do povo do Paraná aos irmãos catarinenses", finalizou.





Além dele

O deputo federal Beto Preto, ex-secretário de Saúde do Estado do Paraná, também usou suas redes sociais para comentar o caso que mobilizou o país. O ataque acontece menos de 10 dias depois que um adolescente matou uma professora a facadas em uma escola de São Paulo.

"Mais um episódio de violência e crueldade, desta vez em Blumenau, SC. Uma tragédia provocada de maneira covarde e desumana. Não existem palavras que possam amenizar a dor e o sofrimento neste momento", escreveu o deputado.

"A escola deve ser sempre um ambiente de sociabilização, amor e crescimento. Minhas preces estão com as famílias das vítimas. Que a justiça seja feita ao máximo rigor da lei", disse também.

