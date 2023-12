Governador destaca faturamento de R$ 202 bi das cooperativas do PR

O governador Ratinho Junior (PSD) participou nesta sexta-feira (01), em Maringá, do Encontro Estadual de Cooperativistas Paranaenses 2023. O evento, realizado pelo Sistema Ocepar, comemorou os resultados do ano, com destaque para o faturamento de R$ 202 bilhões - valor acima dos R$ 200 bilhões planejados para o ano. Desse total, R$ 8,5 bilhões são resultado líquido que será compartilhado entre os cooperados e reinvestido nos processos produtivos das cooperativas, fortalecendo a economia paranaense.

“Hoje é um dia de muita alegria e esse encontro só reforça o trabalho das cooperativas, atividade que cresce a cada ano e virou modelo econômico não só para o Paraná, mas para o Brasil. Somos o estado com mais cooperativas do País e as maiores da América Latina estão aqui, gerando empregos e desenvolvimento econômico e social”, afirmou o governador.

O faturamento de R$ 202 bilhões representa crescimento de 8,6% em relação aos R$ 186 bilhões alcançados pelas cooperativas paranaenses em 2022. O número de cooperados também aumentou no Paraná em 2023. O crescimento foi de 13,8%, alcançando 3,6 milhões de cooperados em todo o Estado, segundo o Sistema Ocepar. Já o número de empregos nas cooperativas do Estado vai bater em 150 mil até o fim do ano, com 10 mil vagas de empregos ainda abertas para preenchimento.

O governador também enfatizou que as cooperativas do Paraná estão cada vez mais industrializadas, agregando valor aos produtos primários, o que também significa mais empregos qualificados. Ainda de acordo com o Sistema Ocepar, o sistema cooperativo paranaense tem 142 agroindústrias, as quais geraram 48% do faturamento das cooperativas nesse ano. Há mais seis plantas para serem inauguradas nos próximos meses.

“As cooperativas de alimento são protagonistas da nossa economia, cada vez mais industrializadas, gerando cada vez mais empregos e embutindo valor agregado aos produtos, com um papel fundamental na meta de transformar o Paraná no grande supermercado do mundo”, comentou Ratinho Junior. "Estamos com a menor taxa de desemprego dos último nove anos e o PIB cresceu 8,6% no primeiro semestre, puxado justamente por esse segmento, que é fundamental para a nossa economia".

O presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, comemorou o faturamento acima do planejado em um ano desafiador para o cooperativismo, em especial no setor agropecuário. “Tivemos as questões climáticas, os conflitos internacionais que impactaram nos preços, e mesmo sendo um ano com essa complexidade alcançamos esse resultado, o que mostra que de uma forma geral cumprimos nosso planejamento”, enfatizou.

“Chegamos bem nesse final de ano. O ano de 2023 exigiu muito das pessoas e das empresas, até em questão de repensar as ações desse período pós-pandemia. Isso não é simples, mas temos demanda internacional e interna para atender”, avaliou o presidente do Sistema Ocepar.

Ricken destacou também o trabalho em parceria com o Governo do Estado no resultado de R$ 202 bilhões de faturamento. “Temos uma relação muita ativa com o Governo do Estado, que dá voz para nossas sugestões. Afinal, temos que ir além das críticas, temos que ter um compromisso com o desenvolvimento do Paraná”, arrematou.

ENCONTRO – O Encontro Estadual de Cooperativistas Paranaenses de 2023 celebra as conquistas do cooperativismo paranaense obtidas ao longo do ano. Cerca de 1.400 cooperativistas de todas as regiões do Estado marcaram presença no evento. A programação também contou com a entrega do Troféu Ocepar para o ex-presidente da Frimesa Cooperativa Central, Valter Vanzella, e para o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Wilson Vaz de Araújo.

PRESENÇAS – Estiveram presentes no encontro os secretários de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros, e da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, os deputados federais Luiz Nishimori e Sérgio Souza; os deputados estaduais Alexandre Curi e Luís Corti; o vice-prefeito de Maringá, Edson Scabora; o presidente da Faciap, Fernando Moraes; o ex-governador e secretário do Codesul, Orlando Pessuti; e diversos representantes do sistema cooperativista.

