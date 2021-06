Governador decreta luto oficial por vítimas da Covid

Continua após publicidade

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, decretou nesta segunda-feira (7) luto oficial de três dias em todo Estado, em homenagem às vítimas de Covid-19.

Segundo o boletim epidemiológico atualizado da Secretaria da Saúde, o Paraná soma 27.014 óbitos e 1.115.630 casos confirmados desde o início da pandemia. A bandeira do Paraná ficará a meio mastro no Palácio Iguaçu.

“Sentimos um profundo pesar por todas as vidas perdidas no Paraná em decorrência do coronavírus e lamentamos pela dor sentida por cada familiar e amigo de cada uma das vítimas. Prestamos nossa solidariedade e nossos mais sinceros sentimentos a todos vocês”, afirmou o governador.

O Paraná vive uma nova onda de contágio neste mês e o sistema de saúde no Estado está em níveis de alerta, o que impôs, no final de maio, a decretação de medidas mais restritivas de circulação. “A cepa amazônica do novo coronavírus predomina entre os pacientes contaminados e já detectamos circulação da variante indiana. Por isso, enquanto não alcançamos a imunização de toda a população, precisamos continuar tomando os cuidados necessários para reduzir a transmissão”, pontuou.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, o Paraná está com taxa de ocupação de 96% entre as UTIs SUS exclusivas para Covid-19, que totalizam 1.980 leitos em todo o Estado. O boletim epidemiológico aponta que a taxa de transmissão (Rt) no Paraná está em 0,86 - o que significa que 100 infectados transmitem o vírus para outras 86 pessoas, uma taxa ainda considerada alta, mas abaixo do padrão do começo dessa onda.

O secretário de saúde Beto Preto disse que a saída para o fim da pandemia é através da vacinação, e que todos os esforços estão sendo feitos para aplicar as doses recebidas com a maior velocidade possível. Ele destacou o início da imunização da população de 18 a 59 anos em paralelo aos grupos prioritários.

“Nós queremos a vacina no braço dos paranaenses. Novas doses estão chegando e sendo distribuídas em todo o Estado. Contamos com os 399 municípios para aplicar todos os imunizantes disponíveis na população”, endossou.

Segundo a universidade norte-americana Johns Hopkins, uma das principais referências em estatísticas da pandemia, 3,73 milhões de pessoas faleceram em decorrência da Covid-19 no mundo até esta segunda-feira (7), e mais de 173 milhões foram infectadas pelo vírus. No Brasil, 474.404 pessoas perderam a vida em consequência do coronavírus, e 16.947.062 foram contaminadas.