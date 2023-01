Governador autoriza progressão de 329 profissionais da Polícia Civil

Da Redação

No ano passado, 38.148 servidores tiveram desenvolvimento na carreira

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta semana decretos que autorizam a progressão de 329 profissionais da Polícia Civil do Paraná (PCPR). O avanço na carreira vai representar um incremento de R$ 174,8 mil por mês na remuneração dos policiais civis, um acréscimo de pouco mais de R$ 2 milhões na folha anual da categoria.

Incluindo os novos decretos, 583 policiais civis foram contemplados com a progressão na carreira entre 2022 e o início de 2023, com o Governo do Estado aportando R$ 3,9 milhões por ano na ampliação da remuneração desses profissionais.

“Temos o compromisso de manter em dia a valorização na carreira dos servidores públicos, que trabalham para entregar um serviço de excelência para a população”, disse Ratinho Junior. “Com muita competência, os profissionais da Polícia Civil atuam na elucidação de crimes e ajudam a reduzir os índices de criminalidade do Paraná, desempenhando um serviço essencial para o nosso Estado”.

Para o delegado-geral da Polícia Civil do Paraná, Silvio Jacob Rockembach, as promoções e progressões nas carreiras são uma forma de valorizar ainda mais o trabalho dos policiais. “É uma forma que temos para reconhecer o trabalho árduo feito diariamente pelos profissionais. Os policiais, delegados, investigadores e todo o efetivo da Polícia Civil são nossos principais ativos, sendo os responsáveis pela solução de crimes e agilidade nas investigações”, afirmou.

A medida faz parte da autorização para as promoções e progressões dos servidores das carreiras da Administração Direta e Autárquica do Poder Executivo, anunciada em agosto do ano passado. A normativa autoriza a evolução na carreira de todos os servidores que adquiriram o direito em 2022 e aqueles pendentes dos exercícios de 2019, 2020 e 2021.

No ano passado, 38.148 servidores tiveram desenvolvimento na carreira, com um investimento estimado em cerca de R$ 207 milhões ao ano.

