Governador autoriza novo concurso público para a Polícia Científica

Laboratório de análise de novas sobstâncias psicoativas da Policia Científica do Paraná, é destaque nacional na detecção de drogas que ainda não foram catalogadas, com uso de equipamentos para identificar drogas recem criadas.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou nesta semana a realização de um novo concurso público para a contratação de 30 peritos oficiais para a Polícia Científica do Paraná (PCP). Agora, a Secretaria de Segurança Pública vai ajustar os próximos passos do processo.

continua após publicidade

Um deles é a nomeação de uma comissão organizadora, para então iniciar o processo de contratação da empresa responsável pela organização e realização. A divulgação de mais detalhes deve ocorrer apenas por meio do edital, previsto para ser publicado depois dessas etapas.

-LEIA MAIS: Inscrições para o concurso da Polícia Militar do Paraná são abertas

continua após publicidade

Segundo o secretário de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, a medida faz parte do processo de fortalecimento da instituição em todo o Estado. Na semana passada, 76 novos servidores tomaram posse na Polícia Científica. Os servidores foram distribuídos entre as 20 unidades de execução técnico-científica da PCP em todo o Estado.

“A Polícia Científica é uma instituição que, com a reestruturação feita pelo Governo do Estado em 2023, se tornou uma das mais bem remuneradas do País, com um quadro claro das possibilidades da carreira. Ela é essencial para conclusão de crimes e para a garantia da justiça”, afirmou o secretário de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.

“Esta autorização mostra o comprometimento do Governo do Estado com a evolução constante do Quadro Próprio de Peritos Oficiais e com a manutenção da qualidade do serviço público prestado pela Polícia Científica”, disse o diretor-geral da Polícia Científica, Luiz Rodrigo Grochocki.

Siga o TNOnline no Google News