Governador autoriza início das obras do viaduto da PUC em Londrina

Ordem de serviço foi assinada nesta sexta-feira (24)

A cidade de Londrina vai ganhar um novo viaduto. A ordem de serviço que autoriza a construção da estrutura, na via de acesso à Pontifícia Universidade Católica (PUC) a partir da BR-369, foi assinada nesta sexta-feira (24) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior no local onde a obra será iniciada, cujo orçamento é de R$ 28 milhões. Diversas autoridades participaram da assinatura da ordem de serviço, entre elas o deputado federal Beto Preto.

O projeto foi licitado pelo modelo de contratação integrada, em que a elaboração de projeto básico, do projeto executivo de engenharia e a execução da obra são feitas em um mesmo contrato. Como os estudos, sondagens e levantamentos dos projetos avançaram o suficiente para permitir o início dos trabalhos, o maquinário da construtora foi mobilizado para a implantação do canteiro de obras.

Segundo o governador, o Viaduto da PUC seguirá o mesmo processo do Viaduto da Bratislava, cujo trânsito foi liberado no meio de 2022, beneficiando o tráfego na região de Londrina e Cambé. “A exemplo do Bratislava, este viaduto foi feito dentro da nova lei de licitações, que modernizou a forma de se contratar obras no Brasil, e o Paraná foi um dos primeiros a usar, dando agilidade na licitação”, afirmou Ratinho Junior.

“Apesar de não ser uma obrigação do Estado, por se tratar de uma rodovia federal, este era um desejo de muitos anos da cidade de Londrina e por isso priorizamos esta obra, que vai melhorar o trânsito, a integração entre Cambé e Londrina e reduzir acidentes na região, muitos deles infelizmente fatais”, acrescentou o governador, destacando ainda que o Paraná possui o maior pacote de obras de infraestrutura do Brasil.

A expectativa é que o chamado Viaduto da PUC possa desafogar o trânsito na principal via de acesso ao campus da universidade. A obra prevê a elevação da BR-369 e execução de passagem inferior com duas pistas duplas ligadas a duas rotatórias, permitindo a entrada e saída na rodovia, assim como a ligação entre as vias municipais de acesso, separando o tráfego local e o de longa distância.

As pistas novas terão duas faixas de rolamento de 3,5 metros cada, com acostamentos externos de 2,5 metros e faixa de segurança interna separadas por barreiras de concreto. As alças contarão com 6,5 metros de largura, sendo 5,6 metros de faixa de rolamento e o restante para as faixas segurança laterais. Também serão executadas novas calçadas em concreto.

Para o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, o início das obras marca o fim de uma grande espera da população londrinense, além de contribuir com a integração entre a cidade e a vizinha Cambé. “É uma intervenção que será feita bem na entrada de Londrina, na divisa com Cambé, com uma obra estruturante que vai melhorar a vida das pessoas que transitam diariamente por aqui, além de gerar o desenvolvimento econômico da região Norte”, disse.

“Essa é apenas mais uma das inúmeras parcerias que fizemos nos últimos anos com o Governo do Estado, com projetos entregues, em andamento e alguns ainda a serem iniciados. O sentimento é de gratidão”, disse Belinati.

Os serviços terão início pelas vias marginais e rotatórias que interligarão a passagem inferior da obra. Conforme os serviços avançarem, serão feitos desvios no trânsito por vias municipais, com sinalização provisória implantada no local para orientação dos motoristas.

Participaram da assinatura da ordem de serviço o secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros; os deputados federais Beto Preto, Sandro Alex e Diego Garcia; e os deputados estaduais Tiago Amaral, Cobra Repórter, Tercílio Turini, Cloara Pinheiro e Samuel Dantas.

