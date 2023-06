Governador autoriza construção de Ambulatório de Especialidades

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta quinta-feira (22) a ordem de serviço para início da construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Irati, no Centro-Sul do Paraná. O Governo do Estado vai destinar R$ 14,6 milhões para o empreendimento, por meio da Secretaria de Estado da Saúde. A unidade vai possibilitar um atendimento multiprofissional aos usuários do SUS, com consultas e exames de média complexidade.

“Vamos fazer um grande centro de especialidades, que já pode começar a ser construído. Cardiologista, oftalmologista, ortopedista, todos esses médicos vão atender nesse local, para facilitar para as pessoas”, afirmou Ratinho Junior. “Um ambiente moderno e agradável, porque Irati e as cidades vizinhas merecem ter um centro de atendimento de saúde completo para atender as pessoas”.

O Governo do Estado está investindo R$ 200 milhões para a construção de 12 AMEs em diversas regiões, dentro da estratégia de regionalização da saúde no Paraná. As unidades estão distribuídas nas cidades de Cornélio Procópio, Campo Mourão, Jacarezinho, Paranavaí, Irati, Cianorte, Ivaiporã, União da Vitória, São José dos Pinhais, Almirante Tamandaré, além da unidade universitária de Ponta Grossa e a do Litoral, em Paranaguá.

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, explicou que o espaço reforça o atendimento em áreas de média complexidade, que não podem ser tratadas nas unidades básicas de saúde. “Esse prédio vai ter mais de 20 consultórios e vai abrir possibilidades de contratar outros profissionais, vamos ter ortopedia, cardiologia, endocrinologia”, disse

A previsão é que a obra seja concluída em um ano e meio. “Vamos dotar a 4ª Regional de Saúde com uma bela estrutura, que vai atender por muitos anos. As pessoas vão vir das áreas rurais, das cidades vizinhas, para ter um atendimento de qualidade”, destacou o secretário.

O AME de Irati terá cerca de 2 mil metros quadrados de área construída, com 22 consultórios e sete salas de exames. A unidade será instalada no bairro Lagoa e terá capacidade de realizar até 12 mil consultas por mês, em mais de 20 especialidades médicas. Também há a previsão de construir um Centro de Especilidades Odontológicas no terreno ao lado.

“O AME vai proporcionar humanização e economia para os municípios, que precisam transportar os pacientes até os grandes centros, como Ponta Grossa e Curitiba”, disse o prefeito de Irati, Jorge Derbli. “Teremos uma estrutura de qualidade aqui na cidade, e além da economia, vamos melhorar o atendimento a esses pacientes que tanto precisam”.

A unidade será administrada pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro-Sul do Paraná (Cis Amcespar), atendendo pacientes dos nove municípios da 4ª Regional de Saúde: Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbituva, Inácio Martins, Irati, Mallet, Rebouças e Rio Azul. Juntos, eles contam com uma população de aproximadamente 250 mil habitantes.

A prefeita de Fernandes Pinheiro, Cleonice Aparecida Kufener Schuck, que preside o Cis Amsespar, explicou que o consórcio faz o atendimento em um prédio alugado, e o dinheiro da locação será revertido na melhoria do atendimento. “A expectativa é que tenhamos um espaço adequado para atender com mais qualidade a nossa população, principalmente com acessibilidade, a maior dificuldade que temos hoje. Com essa estrutura poderemos ampliar o leque de atendimento e especialidades”, ressaltou.

PRESENÇAS – Participaram da solenidade os secretários estaduais da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; da Inovação, Modernização e Transformação Digital, Marcelo Rangel; da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte; da Justiça e Cidadania, Santin Roveda; o presidente da Cohapar, Jorge Lange; e os deputados estaduais Hussein Bakri, Artagão Júnior e Alexandre Curi.

