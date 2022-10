Governador anuncia promoções e progressões de oficiais e praças da PM

Da Redação

As promoções contemplam avanços nas carreiras de 873 militares, sendo 216 oficias e 657 praças, desde 10 de agosto

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta quinta-feira (6), em conjunto com o Comando-Geral da Polícia Militar, novas promoções e progressões nas carreiras dos policiais militares. De acordo com as condições dos decretos assinados e as respectivas publicações das portarias da PM, 4.462 profissionais serão reconhecidos pelo Governo com os avanços na carreira em todo o Paraná.

“Esse é o reconhecimento do Governo do Estado a mais de 4 mil profissionais militares por todo o trabalho feito no combate à criminalidade. Esse bom serviço prestado pela nossa Polícia Militar faz com que ela seja, sem dúvida, a melhor polícia do Brasil”, afirmou Ratinho Junior.

As promoções contemplam avanços nas carreiras de 873 militares, sendo 216 oficias e 657 praças, desde 10 de agosto, conforme os Decretos 12.304/22 e 12.305/22 . Já as progressões funcionais, que autorizam a mudança de postos e graduação dos militares, serão publicadas em Diário Oficial em Ato do Comando-Geral da PM.

O anúncio dá sequência à política do Estado que autorizou as promoções e progressões na carreira dos militares em abril deste ano e demonstram um avanço real na carreira dos policiais, inclusive nos vencimentos remuneratórios. O impacto financeiro será de aproximadamente R$ 10,7 milhões até dezembro de 2022.

Para o secretário estadual de Segurança Pública, Wagner Mesquita, a medida é muito importante porque reconhece a força de trabalho dos servidores, além de criar um ambiente saudável dentre das corporações por meio da aprovação do trabalhado realizado. “Dentro do serviço público as promoções são muito esperadas e aguardadas pelo servidor que trabalha fazendo por merecer, dia a dia para galgar novos postos e graduações dentro da sua instituição, principalmente dentro da instituição militar”, afirmou.

Mesquita ressaltou que as novas patentes dão a oportunidade de ocupação de novos cargos e chefias, colaborando para o bom funcionamento da estrutura de segurança. “Isso oxigena a instituição, tanto dos oficiais como dos praças, que recebem mais responsabilidades e podem contribuir de forma mais especializada dentro da instituição e da sociedade paranaense”, completou.

“É com muita satisfação que anunciamos mais estas promoções e progressões aos nossos policiais. Agradeço ao governador do Estado por ter mantido a palavra, aquilo que nos prometeu há alguns meses, e que está sendo concretizado. Agradeço o reconhecimento aos nossos policiais e desejo a todos muitas felicidades nesse novo momento”, comemorou o comandante-geral da PM, coronel Hudson Leôncio Teixeira.

PROMOÇÃO – Ao todo serão promovidos 216 oficiais, sendo 193 policiais militares e 23 bombeiros, e 657 praças, sendo 519 policiais e 138 bombeiros. Ainda dentre as promoções, 270 policiais militares e 92 bombeiros serão contemplados com promoção excepcional, como atos de bravura no exercício da função, por exemplo.

