Governador anuncia novos nomes para Secretarias; saiba quem são

Governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta segunda-feira (16) mais dois nomes que vão ocupar o primeiro escalão do Governo do Paraná nos próximos anos. A secretária da Mulher e Igualdade Racial será a deputada federal eleita Leandre Dal Ponte e a Secretaria de Comunicação ficará sob responsabilidade de Cleber Mata.

Com as novas nomeações, já foram anunciados os ocupantes de 36 secretarias, empresas públicas e órgãos da administração pública estadual que participarão da gestão pelos próximos quatro anos.





MULHER E IGUALDADE RACIAL

Leandre Dal Ponte é deputada federal e foi reeleita para o terceiro mandato em 2022. Ela já foi procuradora da Mulher na Câmara dos Deputados e atualmente ocupa o cargo de procuradora adjunta. Uma das suas marcas é o trabalho pela criação de procuradorias da mulher nos legislativos paranaenses, assim como na Assembleia Legislativa do Estado. Atualmente, cerca de 100 municípios paranaenses contam com Procuradoria da Mulher ativa, fortalecendo as redes de proteção à violência contra as mulheres.

Na Câmara dos Deputados, também presidiu a Comissão Externa do Envelhecimento Saudável e participava como titular da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CIDOSO) e Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF).

No Congresso Nacional, preside a Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância e compõe as frentes parlamentares em Defesa dos Direitos da Mulher, em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, em Defesa dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, e em Defesa dos Povos e Comunidades Tradicionais com Participação Popular.

Ela é natural de Pato Branco, no Sudoeste do Paraná, e já foi secretária municipal da Saúde de Saudade do Iguaçu. Tem ampla atuação em defesa da Saúde da Família, sendo autora do projeto de lei que cria no Brasil a Política Nacional do Cuidado. É formada em engenharia civil.





COMUNICAÇÃO

Ex-secretário de Comunicação do Estado de São Paulo, Cleber Mata é jornalista formado pela PUC Campinas e em solo paulista assessorou diretamente seis governadores, além de ter coordenado o trabalho jornalístico e de marketing de campanhas políticas.

Com larga experiência em gestão pública, Mata é especialista em marketing político pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP) e mestrando em Comunicação Pública pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul).





Fonte: Agência Estadual de Notícias.

