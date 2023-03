Governador anuncia investimento de R$ 1 bilhão da Sumitomo no PR

Da Redação

O encontro aconteceu em Kobe, no Japão, durante a missão internacional do Governo do Estado

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, anunciou nesta sexta-feira (10) um novo investimento de R$ 1,06 bilhão da Sumitomo Rubber na ampliação da sua fábrica em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. A expectativa é de geração de mil empregos diretos e indiretos. O encontro aconteceu em Kobe, no Japão, durante a missão internacional do Governo do Estado ao país asiático.

A Sumitomo tem parcerias comerciais, no Brasil, com marcas como Toyota, Volkswagen, Honda e Iveco. No mundo, também atende Nissan, Ford, Subaru, Audi, Porsche, Mitsubishi e Mercedes-Benz. Além de Fazenda Rio Grande, a empresa que tem mais de 100 anos tem plantas nos Estados Unidos, China, Indonésia, Tailândia, Turquia e África do Sul.

Um dos objetivos desse investimento é aumentar a participação da América do Sul nas vendas da empresa, atualmente concentradas no Japão, América do Norte, Ásia e Europa.

"É uma das maiores empresas do Japão. A Sumitomo faz o pneu Dunlop, conhecido no mundo todo, e vai expandir sua fábrica no Paraná. É uma conquista do Estado, de Fazenda Rio Grande, porque muitos fornecedores dessa fábrica são paranaenses, movimentando também o nosso Interior", afirmou Ratinho Junior.

Esse é o segundo grande investimento da empresa em Fazenda Rio Grande nos últimos anos. Em 2021, em reunião no Palácio Iguaçu, a empresa já tinha anunciado R$ 1 bilhão no incremento da produção. Os dois acordos foram articulados pela Invest Paraná, agência de atração de investimento do Estado vinculada à Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços.

MISSÃO INTERNACIONAL

Esse foi o segundo encontro da missão internacional liderada pelo governador com a Sumitomo. Na quarta-feira (08) o governador Ratinho Junior se reuniu com os diretores do grupo controlador da empresa, que também trabalha no mercado de alimentos. Um dos objetivos da viagem é a expansão da venda de produtos do agronegócio para a Ásia.





PRESENÇAS

Participaram da reunião o secretário estadual de Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros; o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara; o secretário estadual de Planejamento, Guto Silva; o diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin; o diretor de Relações Internacionais e Institucionais da Invest Paraná, Giancarlo Rocco; o coordenador do Plano Estadual Ferroviário, Luiz Henrique Fagundes; o deputado federal Luiz Nishimori; o deputado estadual Marcel Micheletto; o presidente da Federação das Indústrias do Paraná, Carlos Valter, e outros representantes do setor industrial paranaense.

