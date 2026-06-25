Goteira em torneira fica congelada durante manhã de frio extremo em cidade do Paraná

A intensa onda de frio que atinge o Paraná provocou uma cena incomum em Pato Branco, no Sudoeste do estado. Uma moradora registrou uma goteira congelada em uma torneira na manhã desta quinta-feira (25), após os termômetros marcarem 0,3°C e a sensação térmica atingir -4,9°C.

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As imagens foram registrada por Ivonete Campos por volta das 9h e mostra que a água permanecia congelada mesmo horas depois do amanhecer, reflexo das baixas temperaturas registradas na região.

O fenômeno ocorreu em um dos dias mais frios do ano no estado. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a massa de ar polar que atua sobre a região Sul do Brasil provocou um novo recorde de frio em diversas cidades paranaenses.

Segundo o órgão, pelo menos 19 municípios registraram nesta quinta-feira as menores temperaturas de 2026 até o momento.

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Além do frio intenso, o Paraná também amanheceu com geadas em várias regiões. Dados do Simepar e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que dez cidades registraram temperaturas abaixo de zero. Entre elas estão Palmas, com -3,5°C, Pinhão, com -1,5°C, Guarapuava, com -1,4°C, e Francisco Beltrão, que marcou -1,2°C.

A previsão é de que as baixas temperaturas persistam nos próximos dias, mantendo o alerta para formação de geadas e condições típicas do inverno rigoroso em diversas regiões do estado.

Informações: G1

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