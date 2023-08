Golpistas usam foto do secretário de segurança pública para pedir Pix

Golpistas invadiram o perfil no Instagram do Grupamento de Operações Aéreas da Polícia Civil do Paraná (GOA/PCPR) e estão usando imagem do secretário de segurança pública, Hudson Teixeira, para golpes do Pix.

continua após publicidade

Nesta segunda-feira (7), uma publicação nos stories mostra uma foto do secretário com outros militares. Em cima da imagem, um texto apresenta uma suposta empresa de investimentos. Na sequência, outras publicações do perfil prometem falsos lucros em transferências de Pix. Em uma transferência de R$ 300, por exemplo, os golpistas prometem lucro de R$ 1.100.

- LEIA MAIS: Menino de 8 anos que desapareceu no Paraná é localizado em São Paulo

continua após publicidade

Sobre o caso, a Polícia Civil confirmou o hackeamento e alertou que "não solicita valores financeiros e não participa de investimentos financeiros". A polícia também disse que a "situação foi pontual e restrita ao perfil administrado por servidores do GOA". Um inquérito foi instaurado para investigar o caso.

A PC orienta possíveis vítimas do golpe a procurarem a delegacia mais próxima ou registrar boletim de ocorrência online.

As informações são do G1.

Siga o TNOnline no Google News