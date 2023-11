Golpistas se passam por médicos para roubar dinheiro em hospital do PR

O administrador do Hospital do Câncer de Londrina também pediu para que os golpistas sejam denunciados à polícia

Já faz quatro anos que os familiares de pacientes do Hospital do Câncer de Londrina têm precisado lidar com golpistas que, eventualmente, se aproveitam do tratamento oferecido pela instituição para obter algum tipo de vantagem.

continua após publicidade

Os criminosos se passam por médicos e, em contato telefônico com as vítimas, pedem dinheiro para o custeio de "procedimentos de emergência" no hospital. Os golpistas afirmam que, se não houver o repasse financeiro, o parente que está internado não poderá receber o tratamento adequado.

- LEIA MAIS: Adolescente de 15 anos morre após ser diagnosticada com dengue

continua após publicidade

Num dos casos, a família, preocupada, fez a transferência de cerca de R$ 4 mil para a conta dos criminosos. Em entrevista à CBN nesta terça-feira (31), o administrador do hospital, Edmilson Garcia, lembrou que a instituição não faz cobranças pelo telefone.

Garcia lamentou o fato de o golpe influenciar negativamente na realização das campanhas oficiais de doação ao hospital, que são abertas para toda a comunidade. Ele disse que doa quem quer, e que se houver uma doação por parte de um familiar de um paciente, ela não influencia em nada no tratamento recebido por ele na instituição.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo Whatsapp



O administrador do Hospital do Câncer de Londrina também pediu para que os golpistas sejam denunciados à polícia. A instituição, segundo ele, também tem uma ouvidoria para receber as queixas. O telefone é o 3379-2600.

Siga o TNOnline no Google News