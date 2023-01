Golpistas deixam idosa com prejuízo de R$ 5 mil, em Maringá

Da Redação

Uma idosa, de 78 anos, moradora do Vila Progresso, em Maringá, foi enganada e perdeu R$ 5 mil em um golpe aplicado por falsos vendedores de panela.

A senhora registrou um boletim de ocorrência. Ela contou que foi abordada em casa por duas pessoas que ocupavam um veículo utilitário, do modelo Perua, que lhe ofereceram um jogo de panelas pelo valor de R$ 100, com a condição de o pagamento ser feito via cartão de crédito.

Só depois que eles foram embora a idosa notou que havia caído em golpe. É que os criminosos disseram à vítima que o cartão havia sido recusado, pode estar sem saldo. Em dúvida, ele entrou em contato com a operadora e descobriu que uma transação no valor de R$ 5 mil tinha sido realizada, a pouco instantes.

Antes que ela pudesse pedir ajuda, a dupla fugiu e não foi encontrada. O caso já está sendo investigado pela Delegacia de Estelionato de Maringá.

Com informações: GMC Online





