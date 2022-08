Golpe do falso sequestro faz família perder R$ 30 mil; entenda

Da Redação

Por telefone, a pessoa pedia para que o pai depositasse dinheiro

Uma família de Londrina, no norte do Paraná, perdeu R$ 30 mil, além de joias, depois de receber ameaças feitas por telefone, na madrugada desta quinta-feira (11). Era o golpe do falso sequestro. As informações são do G1.

De acordo com a Polícia Militar (PM), por volta das 5h, a família ligou dizendo que não estava conseguindo falar com o filho e que, por acreditar que ele havia sido sequestrado, entregaram dinheiro e joias aos supostos sequestradores.

A família disse à polícia que, poucos minutos antes, o pai tinha recebido uma ligação de um homem dizendo que era o filho dele. Na chamada, essa pessoa pedia para que o pai depositasse uma quantia em dinheiro, caso contrário ele seria morto pelos sequestradores.

O verdadeiro filho da vítima foi encontrado ainda na madrugada desta quinta-feira. Segundo a polícia, ele estava dormindo no apartamento dele com fones no ouvido e, por isso, acabou não ouvindo as ligações do pai.

A Polícia Civil está investigando o caso. A Delegacia de Estelionatos de Londrina informou que também está apurando o fato, principalmente para rastrear as pessoas que praticaram o golpe.

O tenente-coronel Nelson Villa, comandante do 5º BPM de Londrina, falou ao G1, e deu instruções de como se comportar em uma situação como esta.

"A primeira coisa que nós pedimos é que antes de qualquer providência, que a vítima ao receber esse tipo de ligação, primeiro tente localizar o seu filho, seu ente querido, que é apontado como pessoa que tenha sido sequestrada. As vezes aí você já resolve a situação. Em segundo lugar, ainda que fosse um sequestro, o correto independentemente das ameaças realizadas pelo sequestrador ou pelo falso sequestrador, as pessoas devem ligar para a polícia", orientou o tenente-coronel.

