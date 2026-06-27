Golpe do falso milagre: promessa de 'voltar a andar' faz vítima perder bens em Sabáudia

Suspeitos cobraram por ritual de cura; sem dinheiro, morador entregou uma guitarra e uma carabina como forma de pagamento

Uma pessoa com dificuldades de locomoção foi vítima de um golpe na tarde desta sexta-feira (26) em uma propriedade rural localizada no município de Sabáudia (PR). Um casal, que se passava por curandeiros, prometeu um milagre para que a vítima voltasse a caminhar, mas fugiu levando os pertences da residência.

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De acordo com o registro da Polícia Militar (PM), os suspeitos chegaram à fazenda em uma caminhonete e abordaram o morador afirmando possuir "poderes espirituais". Aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima, eles iniciaram uma falsa bênção e logo cobraram uma quantia em dinheiro para finalizar o suposto ritual de cura.

Como o morador explicou que não tinha como pagar o valor financeiro exigido, o casal sugeriu que o acerto fosse feito por meio de bens materiais. Acreditando fielmente na promessa de que voltaria a andar, a vítima entregou aos golpistas uma guitarra e uma carabina de pressão.

Assim que colocaram as mãos nos objetos, os suspeitos entraram no veículo e foram embora da propriedade sem realizar nenhum tipo de serviço. Logo após a saída da caminhonete, o morador percebeu que havia sido vítima de um golpe e acionou as autoridades. A PM foi até o local, registrou o crime de estelionato e prestou as devidas orientações.