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OPERAÇÃO DA PF

'Goku' e 'Gohan': investigados de contrabando no PR usavam apelidos de personagens de Dragon Ball

Programação será realizada entre os dias 29 e 30 de outubro

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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'Goku' e 'Gohan': investigados de contrabando no PR usavam apelidos de personagens de Dragon Ball
Autor A PF apura a entrada clandestina de cigarros eletrônicos, celulares e acessórios comprados em Cidade do Leste, no Paraguai - Foto: Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (10) a Operação Dragon Ball contra um suposto esquema de contrabando na fronteira com o Paraguai. Os investigados pela PF usavam os apelidos “Goku”, “Gohan”, “Mestre Kame” e “Majin Boo”, o que motivou o nome da ação policial. Foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em sete cidades do Paraná, de São Paulo e de Goiás.

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Três pessoas foram presas em flagrante, duas em Foz do Iguaçu e uma em Cascavel, por suspeitas de irregularidades envolvendo munições e mercadorias trazidas do exterior. Em Goiânia, os policiais apreenderam duas armas de fogo e produtos que teriam entrado irregularmente no país.

No Paraná, além de Foz e Cascavel, houve buscas em Santa Terezinha de Itaipu, Céu Azul e Curitiba. Os demais mandados foram cumpridos nas cidades de São Paulo e Goiânia.

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A PF apura a entrada clandestina de cigarros eletrônicos, celulares e acessórios comprados em Cidade do Leste, no Paraguai. Segundo a investigação, os suspeitos dividiam as tarefas da compra à distribuição. As cargas cruzavam a fronteira pela região de Foz do Iguaçu e seguiam com o apoio de veículos usados para identificar possíveis pontos de fiscalização.

Os produtos passavam por imóveis em Foz do Iguaçu, Medianeira, Cascavel e na capital paulista. De lá, eram distribuídos principalmente a comerciantes de São Paulo e Goiânia.

Ao longo da investigação, a PF apreendeu 11 cargas avaliadas pela Receita Federal em cerca de R$ 6,9 milhões. O órgão estima que R$ 2,1 milhões em tributos federais tenham deixado de ser recolhidos.

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O balanço de toda a apuração aponta 14 prisões em flagrante e 18 veículos apreendidos, avaliados em cerca de R$ 1,7 milhão. Juntos, os veículos e as mercadorias apreendidas somam mais de R$ 8,6 milhões, segundo a estimativa divulgada.

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CONTRABANDO Dragon Ball Foz do Iguaçu Gohan Goku Polícia Federal
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