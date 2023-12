GMs são filmados agredindo motorista no PR; agentes foram afastados

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O circuito de monitoramento de uma residência flagrou o momento em que dois guardas municipais agridem um motorista em Cascavel, oeste do Paraná. Por conta do episódio, a prefeitura da cidade decidiu afastar os agentes e abrir um procedimento administrativo para apurar o caso. (Vídeo abaixo)

continua após publicidade

A abordagem truculenta foi registrada na última terça-feira (26), segundo a Guarda Municipal. Através de um boletim de ocorrência, a corporação alega que o motorista de uma caminhonete Chevrolet Montana não acatou uma ordem de parada e fugiu.

Ainda segundo a GM, houve uma perseguição de aproximadamente 8 quilômetros. As imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o veículo estaciona em uma rua. Na sequência, o condutor da Montana sai com as mãos na cabeça.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Ferido por arma branca homem deixa o hospital antes da chegada da PM

Um agente se aproxima, apontando a arma de fogo e o agride com um chute. Ao mesmo tempo, a passageira da caminhonete desce e deita no chão. Outro guarda também se aproxima dela com a arma apontada.

Assista:

continua após publicidade

tnonline

O secretário de Segurança Pública de Cascavel, Pedro Fernandes, se manifestou sobre o episódio. Segundo ele, um processo administrativo está em andamento para apurar a situação e investigar outra denúncia de truculência, feita pelo mesmo casal, durante outra abordagem da mesma equipe da guarda.

continua após publicidade

Ainda conforme o secretário, o casal alega que não obedeceu à ordem de parada devido ao suposto episódio de truculência anterior. Por isso, dirigiram até um local com câmeras de segurança. "Não é a primeira vez que esse veículo é abordado. Inclusive, segundo as pessoas, teria havido anteriormente uma truculência e por isso que eles não teriam parado ali. Eles teriam ido até onde foram porque teria a câmera, eles sabiam que existia uma câmera de segurança ali, e que eles imaginaram que finalizaria da forma como de fato foi finalizado", afirmou em uma entrevista à RPC, filial da Rede Globo no Paraná.

A GM afirma que havia uma porção de cocaína no veículo. Por conta da existência do entorpecente no utilitário, o motorista foi encaminhado para a delegacia por posse de drogas e corrupção de menores, visto que a passageira que o acompanhava é menor de idade.

Os dois guardas investigados estão na fase de estágio probatório, processo que tem como objetivo verificar se o servidor recém-concursado possui aptidão e capacidade para o desempenho das funções.



As investigações, segundo a prefeitura, irão apurar se existe alguma relação pessoal entre os abordados e os guardas.

Siga o TNOnline no Google News