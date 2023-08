GMs são agredidos após atenderem ocorrência de som alto no PR; entenda

Siga o TNOnline no Google News

Agentes da Guarda Municipal (GM) foram agredidos após atenderem três vezes uma mesma ocorrência por causa de som alto no município de São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. O caso aconteceu na noite do último sábado (12).

Os suspeitos estavam em uma revenda de veículos localizada na Avenida das Américas, e foram abordados após diversas reclamações de moradores. Nas duas primeiras vezes, os GMs orientaram que o volume do som fosse reduzido. Os responsáveis concordavam, porém, quando os guardas saíam logo voltavam com a "barulheira".

Na terceira abordagem, dois homens que estavam no local foram agressivos e atacaram os GMs. Os agentes pediram reforços e levaram a dupla para a delegacia. Na sede da polícia, os suspeitos ainda danificaram a cela.

Os dois receberam voz de prisão em flagrante pelos crimes de desacato, desobediência, perturbação de sossego e lesão corporal. As informações são do portal RicMais.

