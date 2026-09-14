GM apreende mais de uma tonelada de maconha e prende sete pessoas no PR

Uma apreensão de mais de uma tonelada de maconha resultou na prisão de sete pessoas na manhã desta segunda-feira (14), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A droga era transportada em um caminhão carregado com soja, que foi interceptado pela Guarda Municipal em um barracão na Rua Augusto da Cruz após uma denúncia anônima.

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De acordo com a corporação, as equipes chegaram ao endereço indicado antes do veículo e surpreenderam seis indivíduos que aguardavam o carregamento no pátio do imóvel. Os suspeitos tentaram fugir ao notar a aproximação dos agentes, mas foram rapidamente contidos. Logo em seguida, o caminhão chegou ao local e foi vistoriado. O guarda municipal Jacomel, que atendeu a ocorrência, relatou que o entorpecente estava escondido não apenas em meio aos grãos na carroceria, mas também na cabine do veículo.

As apurações iniciais apontam que o caminhão saiu do Paraguai, passou pela região de Foz do Iguaçu, no oeste do estado, e tinha a Grande Curitiba como ponto de entrega. O motorista, de nacionalidade paraguaia, foi preso em flagrante e confessou que receberia 15 mil reais para realizar o transporte da carga ilícita.

Com informações da Banda B

