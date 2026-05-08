TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
CHOCANTE

Ginecologista e ex-deputado acusado de abuso sexual deixa a prisão no PR

Felipe Lucas foi denunciado por quatro mulheres; soltura ocorreu após Justiça reconhecer prescrição de caso ocorrido em 2011

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.05.2026, 09:34:41 Editado em 08.05.2026, 09:44:24
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Ginecologista e ex-deputado acusado de abuso sexual deixa a prisão no PR
Autor Médico ginecologista e ex-deputado estadual Felipe Lucas, de 81 anos - Foto: Divulgação CRM

O médico ginecologista e ex-deputado estadual Felipe Lucas, de 81 anos, foi solto nesta quinta-feira (7) após a Justiça revogar sua prisão preventiva. O médico havia sido detido na quarta-feira (6), acusado de estupro de vulnerável contra uma paciente durante um trabalho de parto em Teixeira Soares, no Paraná. A decisão judicial baseou-se na idade do acusado para reconhecer a extinção da punibilidade por prescrição, uma vez que o crime em questão ocorreu em 2011.

📰 LEIA MAIS: Homem transfere R$ 2,6 mil por engano e recebedor se recusa a devolver

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o Código Penal brasileiro, crimes dessa natureza prescrevem em 20 anos, mas o prazo é reduzido pela metade quando o réu tem mais de 70 anos. Como o fato aconteceu há 15 anos, o limite de uma década foi ultrapassado, impedindo a aplicação de sanções criminais pelo Estado neste caso específico. A defesa do médico, que também já foi prefeito e vereador de Irati, sustentou que a prisão era desnecessária e injusta, reforçando que o cliente cumpria sua rotina profissional à época dos fatos.

A investigação da Polícia Civil aponta que ao menos quatro mulheres denunciaram o médico por abusos sexuais cometidos durante atendimentos de rotina, pré-natais e partos. O delegado Luis Henrique Dobrychtop afirmou que os relatos indicam um padrão de comportamento mantido por décadas, onde o profissional se aproveitava da posição de confiança e da influência política para intimidar as vítimas. Muitas mulheres relataram ter sentido medo de denunciar anteriormente devido aos cargos públicos ocupados pelo médico.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Embora o caso de 2011 tenha prescrito, Felipe Lucas permanece como réu em outro processo por violação sexual mediante fraude, referente a uma denúncia feita por uma paciente de 24 anos atendida em fevereiro de 2024. Neste episódio, a vítima relatou que o médico realizou "massagens íntimas" sem justificativa clínica e atendeu chamadas pessoais enquanto ela estava despida. O Conselho Regional de Medicina (CRM-PR), que homenageou o médico este ano pelos 50 anos de carreira, instaurou uma sindicância para apurar as condutas, enquanto a Polícia Civil solicitou o afastamento imediato das funções públicas e a suspensão do exercício profissional do ginecologista.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
abuso sexual Crime Ginecologia JUSTIÇA Política saúde da mulher
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV