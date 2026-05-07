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PRISÃO PREVENTIVA

Ginecologista de 81 anos é preso por estupro de paciente em trabalho de parto no Paraná

Vítima decidiu denunciar o crime ocorrido em Teixeira Soares após repercussão de casos anteriores

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.05.2026, 10:11:03 Editado em 07.05.2026, 10:15:52
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Ginecologista de 81 anos é preso por estupro de paciente em trabalho de parto no Paraná
Autor Este é o quarto relato de abuso contra Felipe Lucas em um curto período - Foto: CRM

O ginecologista e ex-deputado estadual Felipe Lucas, de 81 anos, foi preso preventivamente nesta quarta-feira (6) em Curitiba, acusado de estuprar uma paciente que estava em trabalho de parto em Teixeira Soares, na região central do Paraná. A detenção ocorreu após uma nova denúncia formalizada por uma mulher que relatou ter sofrido o abuso durante um exame preparatório para o nascimento do filho. Segundo o delegado Rafael Nunes Mota, a vítima decidiu procurar as autoridades depois que outros relatos contra o médico ganharam repercussão pública no mês de abril.

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De acordo com o depoimento da vítima à Polícia Civil, o abuso durou cerca de cinco minutos e consistiu em toques inapropriados na genitália, cessando apenas quando uma enfermeira entrou na sala. A investigação enquadrou a conduta como estupro de vulnerável, sob o entendimento de que o médico utilizou sua posição técnica para colocar a paciente em uma situação na qual ela não poderia oferecer resistência. A mulher ressaltou ainda que já teve outros filhos e nunca havia passado por procedimentos semelhantes em partos anteriores.

Este é o quarto relato de abuso contra Felipe Lucas em um curto período. Em abril, três mulheres da cidade vizinha de Irati também denunciaram o ginecologista por crimes sexuais durante atendimentos. Embora o médico já responda como réu por violação sexual mediante fraude em um dos casos, as outras duas denúncias não resultaram em processos criminais devido à prescrição dos fatos. O investigado possui um histórico político extenso na região, tendo atuado como prefeito e vereador de Irati, além de ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná.

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Apesar da prisão ser por tempo indeterminado, a idade avançada de Felipe Lucas pode permitir que a justiça autorize a transferência para o regime domiciliar. Em nota oficial, a defesa do médico classificou a prisão como ilegal, sustentando que as acusações são falsas e baseadas em fatos prescritos. Os advogados afirmaram ainda que a inocência do ginecologista será comprovada durante o processo judicial.

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crimes sexuais denuncia Direitos das Mulheres estupro Ginecologia JUSTIÇA
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