Gestante volta para pegar chinelo na pista e morre atropelada no PR

Uma tragédia foi registrada pelas autoridades na noite dessa quarta-feira, 16 de agosto, em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba. Uma mulher de 29 anos morreu atropelada por um carro em um trecho da BR-277.

De acordo com as informações da Banda B, a vítima, identificada como Ana Carolina Freitas, estava acompanhada do marido e teria retornado à rodovia para buscar um chinelo caído na pista.

A reportagem conversou com Marcelo Pereira, do Resgate Voluntário Parceiros da Vida, que a jovem morreu no local. Equipes de socorro compareceram para atender a ocorrência, mas nada pôde ser feito.

“Infelizmente, com a equipe médica no apoio, foi encontrada essa moça já politraumatizada com lesões incompatíveis com a vida e nada pode ser feito”, detalhou.



Ainda, conforme Marcelo Pereira, o marido da jovem disse que ela estava grávida de poucos meses.



“Ele comentou ali quando foi coberto o corpo que ela estaria grávida, a gente não tem como precisar isso. Inclusive, comentou que ela teria voltado para buscar um chinelo, mas não tem como confirmar porque o condutor só viu eles atravessando a rua”, afirmou.

O motorista relatou que foi tudo muito rápido. Após a colisão, ele parou e prestou socorro.

