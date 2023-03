Gestante tem pé amputado após acidente entre moto e carreta no Paraná

Da Redação

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar socorro a uma jovem de 27 anos de idade vítima de acidente de trânsito na Avenida Irio Jacob Welp no trevo da AACC em Marechal Cândido Rondon.

A colisão envolveu uma motocicleta Honda com placas Brasil e uma carreta com placas do estado de Santa Catarina.

Devido à colisão a jovem de 27 anos teve ferimentos graves e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiro, sendo encaminhada para atendimento médico na UPA Marechal.

Devido a gravidade dos seus ferimentos, a vítima foi transferida para o hospital Bom Jesus da cidade de Toledo, onde ficara hospitalizada e também vão verificar se esta tudo bem com seu bebê pois Josiane esta grávida de 6 meses. Com o forte impacto, a perna da rondonense foi dilacerada no acidente.

O motorista da Carreta não percebeu o acidente. E foi parado por populares cerca de duas quadras do acidente, que avisaram o mesmo do ocorrido, ele passou ainda ontem por exame de bafômetro que acusou 0,64 ml.

Diante do Resultado, o motorista da carreta foi preso pela Policia e conduzido até a Cadeia Pública do Deppen de Marechal Rondon.

Com informações: Marechal News

