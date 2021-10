Da Redação

Gestante perde o bebê em acidente grave em Maringá; vídeo

Uma mulher, de 30 anos, ficou gravemente ferida e perdeu o bebê durante um acidente, no Jardim Alvorada, em Maringá. A vítima estava grávida de aproximadamente 24 semanas e pilotava uma moto quando foi atingida por um carro, que segundo a Polícia Militar (PM), avançou a preferencial. O acidente foi registrado por câmeras de segurança.

A mulher foi arremessada e caiu longe do local do acidente. Ela é técnica de enfermagem, em Maringá, e infelizmente perdeu o bebê logo após a batida. A vítima continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de Maringá. O motorista do carro teria ficado no local e prestado socorro, conforme a PM.

A equipe de investigação da Delegacia de Trânsito de Maringá está acompanhando o caso. O acidente aconteceu na manhã do último sábado, 16. O motorista do carro poderá responder por lesão corporal de trânsito, segundo o delegado Fernando Garbelini, que está investigando o caso.

Assista:

