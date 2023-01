Gestante e motociclista são vítimas de grave acidente na BR-277

Da Redação

Duas pessoas morreram após um gravíssimo acidente de trânsito registrado na manhã desta sexta-feira (13), na rodovia BR-277, em Cascavel, no Paraná. A colisão entre um HB20 e uma moto causou o falecimento de uma gestante.

A batida aconteceu nas proximidades do quilômetro 604, na divisa com Santa Tereza do Oeste, e ainda não é possível apurar os motivos. A moto, no entanto, atingiu a lateral do carro, bem na porta do motorista.

Com o forte impacto, tanto a condutora do carro, uma mulher de 31 anos que estava grávida de seis meses, quanto o piloto da moto, um homem de 41 anos, morreram. Os socorristas do Samu chegaram a serem acionados, porém, nada pôde ser feito.

A gestante era da cidade de Cascavel. Ela trabalhava como enfermeira e seguia para o trabalho no município de Santa Tereza do Oeste. O homem, por sua vez, fazia o trajeto contrário. Ele era morador de Santa Tereza do Oeste e seguia para o trabalho em Cascavel.

O corpo do motociclista ficou estirado no meio do asfalto, sendo que o automóvel também estava atravessado no meio das vias.



O trânsito na rodovia está interditado, sendo que as pessoas que passarem pelo local devem redobrar a atenção e respeitarem as sinalizações. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para registrar o fato e tomar as medidas cabíveis.

O local será periciado pelas equipes da Criminalística e os corpos recolhidos ao IML (Instituto Médico Legal) de Cascavel. Ainda não há informações sobre a identificação dos envolvidos.





