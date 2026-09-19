Gestante é agredida a chutes por ex-companheiro e irmã é esfaqueada no PR

Uma gestante foi agredida e derrubada no chão pelo ex-companheiro na manhã deste sábado (19), no Parque Tarumã, em Umuarama, no Paraná. O ataque ocorreu durante uma grave discussão familiar que também deixou a irmã da vítima ferida por golpes de faca. O agressor, um homem de 30 anos, fugiu do local logo após as violências e é procurado pelas autoridades de segurança.

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O conflito teve início quando a gestante foi até o imóvel, acompanhada da irmã de 35 anos e do cunhado, para tentar recuperar um veículo Volkswagen Gol preto que estava em posse do suspeito. A Polícia Militar informou que, durante o desentendimento, o homem se armou com uma faca para ameaçar o grupo. Descontrolado, ele empurrou a ex-companheira grávida e desferiu um chute contra ela. Imediatamente após a primeira agressão, o homem passou a perseguir a irmã da vítima, causando-lhe cortes no rosto e em uma das mãos. Ele ainda tentou atingir o cunhado com a arma branca, mas não conseguiu e fugiu utilizando o carro alvo da disputa.

A ocorrência também registrou um segundo atrito físico no mesmo endereço, desta vez entre a irmã da gestante e uma mulher de 63 anos que reside no imóvel, resultando em escoriações leves para ambas. Parte de toda a confusão foi registrada em vídeo por testemunhas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros no próprio local. A mulher que apresentava os cortes mais profundos provocados pela faca precisou ser encaminhada para atendimento médico em uma unidade hospitalar da cidade. Equipes da Polícia Militar realizaram buscas por toda a região na tentativa de localizar o suspeito e o veículo, mas não obtiveram êxito. O boletim de ocorrência foi formalizado e repassado à Polícia Civil, que ficará responsável por conduzir as investigações e tomar as providências cabíveis.

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