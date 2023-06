Gerente é preso suspeito de adulterar 20 mil litros de gasolina no PR

Um gerente de um posto de combustíveis foi preso pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), nesta quinta-feira (22), suspeito de alterar aproximadamente 20 mil litros de gasolina. O caso aconteceu na Linha Verde, em Curitiba, capital do Estado.

continua após publicidade

O estabelecimento foi interditado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil (ANP). Segundo a ANP, a quantidade de álcool presente na gasolina estava acima do permitido por lei.

- LEIA MAIS: Professor de educação física morre após acidente em Londrina

continua após publicidade

O suspeito concedeu uma entrevista ao programa Balanço Geral e alegou que o posto não realizava a alteração dos combustíveis. Ele também afirmou que usa o produto no próprio carro e nunca teve problemas.

De acordo com informações, o estabelecimento tinha 20 mil litros de álcool metílico, substância proibida. A gasolina foi encaminhada para análise para comprovar a adulteração.

O gerente foi encaminhado para a Delegacia do Consumidor. O proprietário do local ainda não foi encontrado. As informações são do portal RicMais.

Siga o TNOnline no Google News