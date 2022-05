Gerente de loja morre dentro do carro, com corte no pescoço

Da Redação

A Polícia Civil de Curitiba vai investigar a morte do gerente de loja Walter Luiz Mariano Machado, de 41 anos. Ele foi encontrado dentro do carro, na manhã deste sábado (28), com um profundo corte no pescoço.

A vítima estava dentro do carro, estacionado no bairro Rebouças, no cruzamento das ruas Engenheiro Rebouças e Lamenha Lins, em Curitiba. Uma mulher que passou pelo local acionou a polícia, que trabalha com a hipótese de latrocínio.

Imagens de câmeras de segurança, já em poder da polícia, mostram que o homem, que era gerente de uma camisaria em Curitiba, chegou ao local por volta das 4h da madrugada deste sábado. Ele chegou a descer do carro, com a mão no pescoço, e teria tentado correr atrás de alguém, na rua. Em seguida ele volta pro carro, onde morreu.

O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da capital.

Com informações portal BandaB