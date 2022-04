Da Redação

General Carneiro registra menor temperatura no Paraná

A menor temperatura do registrada no Paraná foi na cidade de General Carneiro, localizada na região sul do estado. Nesta sexta-feira (15), os termômetros marcaram 0,8ºC, conforme informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Já em Apucarana e Arapongas, foram registradas mínimas de 12ºC e 13ºC.

Uma frente fria que está passando pelo Paraná derrubou as temperaturas em todas as regiões, principalmente na metade sul do estado. Com isso, diversas cidades registraram temperaturas abaixo dos 10ºC, como Guarapuava, Foz do Iguaçu e Cascavel.

A seguir as mínimas registradas pelo Simepar em algumas cidades do Paraná, até as 6 horas, desta sexta:

Apucarana 12ºC

Arapongas 13ºC

General Carneiro: 0,8ºC

Curitiba: 10ºC

Campo Mourão: 9ºC

Cascavel: 8ºC

Cianorte: 13ºC

Foz do Iguaçu: 9ºC

Francisco Beltrão: 9ºC

Guarapuava: 6ºC

Londrina: 13ºC

Maringá: 13ºC

Palmas: 3ºC

Pato Branco: 8ºC

Ponta Grossa: 8ºC

Umuarama: 13ºC

União da Vitória: 6ºC

Com informações do g1.