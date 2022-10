Gêmeos nascem em dias diferentes por causa de dez minutos no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Pais Fernanda Sordi Michels e Ricardo Michels

A chegada de gêmeos na família sempre é acompanhada por muitas expectativas tanto dos pais, quanto de parentes. Às vezes a expectativa aumenta imaginando como será o laço de amizade que os irmãos podem ter ao longo dos anos. Com os pais Fernanda Sordi Michels e Ricardo Michels não foi diferente. Entretanto, não imaginavam que os pequenos fossem nascer em dias diferentes. Caso foi registrado em Maringá, no norte do Paraná. As informações são do Portal GMC

continua após publicidade .

“No dia 14 de setembro, a Fernanda foi super guerreira, o parto foi normal e bem rápido. Começou às 22h30 e quando o relógio marcou 23h55 nasceu nosso primeiro filho, Alexandre. Eu filmei o relógio e tive o privilégio de cortar o cordão umbilical. Foi uma experiência inexplicável”, afirma o pai e empreendedor Ricardo Michels.

A diferença entre a chegada dos irmãos na maternidade foi de apenas dez minutos, mesmo assim, ambos nasceram em dias diferentes. Michels ainda ressalta que a vinda do segundo filho foi uma alegria e coincidência maravilhosa. “Fui para maternidade e deixei o Alexandre para os primeiros exames, quando voltei, Fernanda já estava pronta para dar à luz ao segundo filho, o Arthur que nasceu às 00h05 do dia 15 de setembro. Essa coincidência é tão maravilhosa que eu até brinco com meus amigos que meus filhos nasceram com apelido: 23h55 e 00h05”, conta.

continua após publicidade .

Para a mãe Fernanda Sordi, desde a adolescência achava lindo gêmeos, mas acreditava que com ela isso nunca aconteceria.“Sempre achei lindo as pessoas que têm filhos que são gêmeos. Temos um casal de conhecido que tem trigêmeos e nossa filha é apaixonada por eles. Ela orava todos os dias pedindo a Deus para ganhar irmãos gêmeos de olhos azuis. Eu ria e falava que ela estava exagerando, mas veio esse presentão de Deus”, conta.Em suas postagens nas redes sociais, os papais comemoraram o feito e ainda pontuaram a felicidade da família, que já contava com a primogênita Angelina, em receber os novos integrantes.

Ricardo ainda aponta que o hospital não conseguia deixar registrado o nascimento dos gêmeos por conta do Sistema, mas que pelo cartório conseguiram registrar os filhos no horário realmente que vieram. Alexandre MIchels, o primeiro bebê nasceu com 2,750 Kg e 48 cm. Arthur Michels com 2.585Kg e 47,5 cm.





Siga o TNOnline no Google News