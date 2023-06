Gêmeos do tráfico: irmãos são presos com armas e drogas em Maringá

Siga o TNOnline no Google News

Dois irmãos gêmeos e um terceiro homem foram presos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na tarde desta terça-feira (6), em Maringá, Noroeste do Paraná. Com o trio foram apreendidas duas pistolas e um revólver de calibre 38, além de cocaína, crack e duas bicicletas roubadas.

Conforme as autoridades a ocorrência foi registrada, após uma equipe da Rotam da Polícia Militar receber informações sobre um homem que estaria vendendo munições em frente a uma residência no Jardim Ferroviário, Zona Sul da cidade.

No local, os policias abordaram os gêmeos, de 23 anos, e um terceiro suspeito. Os irmãos já haviam sido presos no dia 5 de fevereiro de 2019, suspeitos de assassinar a tiros Igor da Silva Artigas, de 39 anos. Não foi informado se o outro homem possui passagens pela polícia.





Fonte: Com informações Plantão Maringá.

