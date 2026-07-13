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ALERTA AMARELO

Geada chega ao Paraná nesta quarta (14) com temperatura abaixo de 3ºC

O alerta destaca principalmente o impacto para a agricultura, já que a queda acentuada das temperaturas pode afetar algumas culturas

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.07.2026, 19:45:44 Editado em 13.07.2026, 19:45:38
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Geada chega ao Paraná nesta quarta (14) com temperatura abaixo de 3ºC
Autor A previsão indica que o frio deve continuar influenciando parte do Sul e Sudeste nos próximos dias, mantendo as temperaturas baixas em diversas cidades, especialmente durante as manhãs - Foto: AEN

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de geada para o estado Paraná, válido a partir da 0h01 desta terça-feira (14). A previsão indica que as temperaturas mínimas podem ficar abaixo dos 3°C, com risco de formação de geada em diversas regiões do estado.

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O fenômeno está associado à presença de uma massa de ar frio que mantém as temperaturas baixas durante as madrugadas e primeiras horas da manhã. A previsão do Simepar indica que o frio segue intenso no Paraná nesta terça-feira, com marcas abaixo dos 10°C na maioria das regiões. Em áreas mais altas e mais ao sul do estado, a chance de geada é maior.

Além do Paraná, o alerta do Inmet também abrange os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. O aviso é classificado como perigo potencial, o menor nível da escala de alertas do instituto.

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O Inmet orienta que moradores e produtores rurais acompanhem as atualizações meteorológicas e adotem cuidados quando necessário. O alerta destaca principalmente o impacto para a agricultura, já que a queda acentuada das temperaturas pode afetar algumas culturas. Em caso de necessidade, a população pode buscar orientações junto à Defesa Civil pelo telefone 199.

A previsão indica que o frio deve continuar influenciando parte do Sul e Sudeste nos próximos dias, mantendo as temperaturas baixas em diversas cidades, especialmente durante as manhãs.

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