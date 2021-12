Da Redação

Gato sobe em árvore e mobiliza Bombeiros em Curitiba; veja

Um gato deu trabalho para equipes do Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira (30), no bairro Bacacheri, em Curitiba. O animal subiu em uma árvore alta na frente do Colégio Estadual Leôncio Correia e a energia da região precisou ser desligada. Para o resgate, foram utilizados jatos de água.

O tenente Hanauer contou que o animal estava há três dias na árvores.

Esse animal já estava desde segunda-feira na árvore. Tentamos o resgatar ele de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais conservadora, para evitar danos para o gato e para a equipe”, disse ao portão Banda B

De acordo com o tenente, o gato deu trabalho para o bombeiros. “Montamos uma plataforma e pedimos apoio para a Copel para desligar a energia no local para dar todo aparato ao animal. Foi um salvamento bem dificultoso, pois ele era muito arisco. Tivemos que usar uma maneira mais rigorosa e usamos água para retirá-lo de lá”, concluiu.

A moradora Tereza Zatoni explicou que não é a primeira vez que o gato sobe na árvore e da trabalho.

“Faz uma semana que ele está aqui. Pela segunda vez, eles estão ajudando”, comentou.

No fim, o animal resgatado e a energia foi reestabelecida. Veja o momento do resgate em vídeo registrado pelo repórter Antônio Nascimento.

Gato sobe em árvore e mobiliza Bombeiros em Curitiba; veja - Vídeo por: Reprodução





