Gato invade residência por dois dias e idosa aciona Corpo de Bombeiros no PR

Uma idosa precisou acionar o Corpo de Bombeiros após um gato invadir sua residência e ficar preso dentro de um sofá, em Maringá. A ocorrência foi registrada por volta das 9h30 do último sábado (06).

De acordo com a moradora, que relatou estar doente, o animal havia entrado na casa cerca de dois dias antes e permanecia no interior do imóvel desde então. Ela contou que o gato estava bastante agitado e chegou a danificar alguns objetos de decoração.

A idosa também informou que tentou auxílio junto a entidades de proteção animal, ONGs e clínicas veterinárias, mas não conseguiu atendimento para a retirada do felino.

No local, a equipe do Corpo de Bombeiros realizou o resgate do animal. Após a ação, o gato foi retirado da residência e encaminhado a um órgão responsável pelo acolhimento e cuidados de animais. O nome da instituição não foi divulgado.

Informações: GMC Online

