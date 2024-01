Gato é resgatado desmaiado após ficar preso em carro no Litoral do PR

Um gatinho foi resgatado desmaiado após ficar trancado dentro de um carro em Matinhos, no Litoral do Paraná, neste domingo (7). Imagens cedidas pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) mostram o momento em que os agentes de segurança tiram o animal de dentro do veículo (veja no final da matéria).

De acordo com informações do g1, o caso foi registrado por volta das 18 horas. Pessoas teriam percebido o gatinho dentro do carro e chamaram a polícia. Segundo as autoridades, que precisaram quebrar os vidros para retirarem o animal, ele estava desmaiado e foi levado para uma clínica para receber atendimento.

Ainda conforme a PMPR, a tutora do gato, uma idosa de 74 anos, chegou no local após o resgate e foi conduzida à Delegacia de Matinhos.

Veja o resgate:

